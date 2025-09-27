Oglas
POGINULA POZNATA TURSKA PEVAČICA (51): Pala sa balkona svog doma - porodica negirala tvrdnje o samoubistvu

Turska pevačica Güllü, poznata po romskim melodijama devedesetih, preminula je u 51. godini nakon što je pala sa balkona svog stana u Činarčiku. Sin demantovao glasine o samoubistvu

1758955558_9447b62a-6dec-4f14-9be4-8b098034935e.jpg
Foto: Printscreen/ YouTube - NTV
Jedno od omiljenih imena arapske muzike, pevačica Güllü, preminula je u 51. godini nakon što je pala sa balkona svog doma u mestu Činarčik, u okrugu Jalova. Vest o njenoj smrti potresla je njene obožavaoce širom Turske, piše EnHaberler.

Nesreća na balkonu

Kako prenose turski mediji, tragični događaj odigrao se u ranim jutarnjim časovima, oko 3 sata posle ponoći. Güllü je sedela na balkonu svog stana na šestom spratu u društvu ćerke i prijateljice kada je iznenada izgubila svest i pala. Nažalost, poznata umetnica je preminula na licu mesta.

Porodica negirala glasine o samoubistvu

Nedugo nakon nesreće, društvenim mrežama počele su da kruže spekulacije da je pevačica izvršila samoubistvo. Te navode odlučno je demantovao njen sin Tuğberk Jagiž, koji je oko 6.30 ujutru objavio video poruku na društvenim mrežama:

– Saopštavam ovu tužnu vest. Moja majka, cenjena umetnica Güllü, preminula je u tragičnoj nesreći koja se dogodila prošle noći. Glasine o samoubistvu koje kruže su netačne. O detaljima sahrane obavestiću vas ovde. Neka počiva u miru – rekao je on.

Ko je bila Güllü?

Pravo ime Güllü je Gül Özer. Rođena je 1973. godine u istanbulskoj četvrti Kasım-paša. Na scenu je zakoračila već sa 15 godina, 1988. godine, nastupajući po svadbenim salama.

Slavu je stekla tokom devedesetih godina zahvaljujući romskim melodijama koje su je proslavile širom Turske. Nakon udaje povukla se sa scene na izvesno vreme i posvetila porodici. Sa suprugom je dobila dvoje dece, a posle razvoda 2000. godine vratila se muzici i nastavila da gradi karijeru.

(Kurir)

(Kurir)

 

