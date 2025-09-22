Poseban dan u domu Aleksandre Prijović: Pevačica proslavlja 30. rođendan

Balkanska zvezda Aleksandra Prijović danas proslavlja svoj 30. rođendan, a ovim povodom se oglasila njena majka emotivnim rečima.

Naime, majka Aleksandra Prijović, Borka Mihajlović objavila je zajedničku fotografiju sa svojom naslednicom i uputila joj najlepše reči za rođendan.

- Draga moja kćeri, danas je tvoj rođendan, dan kad mi je Bog dao najlepši dar, dan kada se setim koliko si posebna i koliko mi značiš! Neka ti život bude ispunjen srećom, ljubavlju i uspehom jer ti to zaslužujes. Srećan ti rođendan zlato moje. Voli te tvoja mama, piše u objavi koju je podelila majka Aleksandre Prijović, a ubrzo su krenule da se nižu čestitke.

Inače, Aleksandra se nedavno porodila i na svet je donela ćerku. Ona i Filip Živojinović, koji već imaju sina Aleksandra, naslednici su odlučili da daju ime Aria.

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. NJegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

Slavlje povodom rođenja ćerke Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića je bilo organizovano u jednom lokalu u Beogradu, a prisustvovali su porodica, prijatelji i kolege.

(Blic)