POTVRĐEN TRAČ STAR 30 GODINA: Nikolas Kejdž i Sara Džesika Parker su bili u vezi - raskinuli jer se glumac nije svideo njenoj majci

Nikolas Kejdž otkrio da je razlog raskida verovatno bila njena majka, jer mu se posle njihovog upoznavanja, Sara više nikada nije javila

Glumac Nikolas Kejdž (61), trenutno u fokusu zbog uloge u horor filmu "Longlegs", otkrio je kako je verovatno ostavio loš prvi utisak kad je krajem 1990-ih upoznao majku Sare Džesike Parker.

"Mislim da nisam prošao test s mamom. Sećam se da smo večerali u 'Russian Tea Roomu' ona, njena majka i ja, i ne znam da li je bio kriv moj plavi Vanson kožni bajkerski prsluk (koji još uvek imam) ili moja upala sinusa, ali nakon toga mi se više nije javila", rekao je glumac u razgovoru za E! News.

Potvrda njihove veze

Ova izjava usledila je nakon što je Sara Džesika Parker (60) u emisiji "Watch What Happens Live with Andy Cohen" potvrdila da su ona i zvezda Nikolas Kejdž bili u vezi kad su snimali romantičnu komediju "Honeymoon in Vegas" iz 1992. godine.

Voditelj Endi Koen (57) ju je direktno pitao: "Da li si se zabavljala s Nikom Kejdžom?"

"Pa... da, jesam", odgovorila je Sara i tako potvrdila trač star 30 godina.

Veze i brakovi

Nikolas Kejdž je bio u braku pet puta, a poslednji put se venčao s Riko Šibatom na privatnoj ceremoniji u Las Vegasu 2021. godine. Pravo ime mu je Nikolas Kim Kopola, a otac je troje dece:

Sara Džesika Parker je od 1997. u braku s glumcem Metjuom Broderikom, a zvanično su počeli da se viđaju 1992. godine. Zajedno imaju troje dece.

U emisiji WWHL objasnila je kako je znala da je Broderik "onaj pravi". "Jednostavno sam znala da je neverovatan", rekla je, dodavši da je to shvatila "verovatno prilično rano", nakon što su počeli da provode više vremena zajedno. Takođe je otkrila da je ona prva izgovorila "volim te". "Nisam imala šta da izgubim, znaš na šta mislim?" priznala je.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU