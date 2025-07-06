PRAVO POREKLO VLADA KALEMBERA: Majka mu se zvala Julka, otac Mićo, a rođen je u ovoj zemlji bivše Juge!

Važio je za velikog zavdnika, oženio se tek u šestoj deceniji života.

Pevač Vlado Kalember je svojevremeno važio za jednog od najpoželjnijih pevač Jugoslavije.

Na njegov osmeh padale su pripadnice nežnijeg spola širom regije, a on je isti zadržao sve do današnjeg dana.Iako su mu se mnoge žene praktično bacale pred noge, Kalember se oženio tek u 53. godini.

'Šta hoćete da vam kažem? Jesam, pao sam! Ulovila me', rekao je šaljivo Vlado nakon venčanja.

Nedugo nakon svadbe je na svet došao njihov sin Darian koji danas ima 19 godina.

Pevačevo srce je osvojila tri decenije mlađa Ana Rucner, ali ova bračna zajednica nije potrajala dugo pa su 2014. godine stavili tačku na brak posle osam godina zajedničkog života.

Inače, Vlado danas ima 72. godine, a rođen je u Strumici, u Severnoj Makedoniji, gdje mu je otac bio na službi kao vojno lice. Otac Mićo (rodom iz Oravca kod Korenice) i majka Julka bili su Ličani.