PRED NJOM SU MUŠKARCI PUZALI, JEDAN SRBIN JE ZAMALO OŽENIO: Čuvena glumica danas je potpuno neprepoznatljiva! (FOTO)

U jeku najveće slave ušla je u vezu sa poznatim Srbinom i umalo zbog njega izbubila sve

Legendarna glumica iz sedamdesetih, Sibil Šepard, pojavila se u javnosti nakon dužeg vremena i gotovo da je neprepoznatljiva. Nekadašnja filmska diva viđena je na ulicama Los Anđelesa u opuštenom izdanju sa kosom neuredno zakačenom u punđu.

Na licu je imala naočare i upadljivo roze rumenilo. Šepardova, danas 75-godišnjakinja, izgledala je smireno i raspoloženo dok je šetala sa svojim asistentom.

Iako se poslednjih godina povukla iz holivudskog svetla reflektora, njeno ime i dalje ima posebno mesto u istoriji filma i televizije.

Od briljantnog debija u filmu "Poslednja bioskopska predstava" Pitera Bogdanoviča, preko kultne serije "Mesečina" u kojoj je glumila rame uz rame sa Brusom Vilisom, Sibil je ostavila neizbrisiv trag.

Osvojila je dva Zlatna globusa i bila je nominovana i za Emi.

U autobiografiji je otvoreno priznala da je postojala doza ljubomore prema Brusovim nagradama:

- Naravno da sam bila pomalo zavidna. Ko ne bi voleo da osvoji Emi? – napisala je iskreno.

Sibil je kasnije ostvarila uspeh i u seriji "Sibil", gde je tumačila lik glumice u srednjim godinama, i za tu ulogu osvojila još jedan Zlatni globus. U novije vreme pojavljivala se u serijama "Reč na L" i "Lista klijenata", zajedno sa Dženifer Lav Hjuit.

Kako je sama navela u autobiografiji, upravo je fotografija objavljena 1970. godine u magazinu Glamour privukla pažnju reditelja Pitera Bogdanoviča. Tokom snimanja filma "Poslednja bioskopska predstava“ njih dvoje su se zbližili i započeli ljubavnu aferu.

- Znate, to je smešna priča - rekao je Bogdanovič jednom prilikom. - Veoma me je privlačila. Sećam se jedne scene kad prilazi i u krupnom kadru kaže: ‘Šta radiš ovde u mraku?’ – samo trenutak pre toga sam joj rekao: ‘Ne znam da li više želim da spavam s tobom ili sa Džejsi.’ Pocrvenela je, a odmah potom smo snimali taj kadar.

Njegova tadašnja supruga Poli Plat verovala je da će afera trajati samo do kraja snimanja, ali su se svi prevarili, njihova veza potrajala je, a brak Bogdanoviča se raspao. Iako su kasnije i oni raskinuli ostali su u dobrim odnosima sve do njegove smrti 2022. godine.

- To što je Piter bio moj prvi učitelj glume, u mom prvom filmu, blagoslov je ogromnih razmera - rekla je tada Sibil. - Ne postoje reči kojima bih opisala koliko mi je teško zbog ovog gubitka.

U godinama koje su usledile, glumica je nekoliko puta punila naslovne strane i zbog privatnog života. Od 2012. do 2015. godine bila je verena za poznatog psihologa srpskog porekla Andreja Nikolajevića, a pre toga, kako se pisalo, bila je u kratkoj vezi i sa jednim srpskim producentom koji je radio u Holivudu.

Danas, Sibil se povukla sa malih ekrana, a tek ponekad možemo da je vidimo u nekoj epizodnoj ulozi. Ipak, budući da ima 75 godina Sibil i dalje izgleda veoma dobro, ali su godine učinile svoje pa od one opasne zavodnice gotovo da nije ostalo ništa.

