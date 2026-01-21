PREMINULA ČUVENA MILENA: Bila je inspiracija za najveći hit "Novih fosila"

Žena po imenu Milena, čija je životna priča postala inspiracija za legendarni jugoslovenski hit "Moja Milena" benda "Novi fosili", je nažalost preminula.

Gotovo da nema osobe iz starijih generacija koja ne zna tekst pesme "Milena" koju je otpevala grupa "Novi fosili", ali malo ko zna da je posvećena upravo Mileni iz Negotina.

Muzičar Rajko Dujmić ju je sreo na obali mora u Herceg Novom. Kako je svojevremeno rekao, njihov razgovor je trajao celu noć:

- Sedeo sam sa njom celu noć, moja generacija, i razgovarali smo neprekidno do ranih jutarnjih sati. Bila je socijalni radnik u Negotinu. Rekao sam da će se završiti pesmom. Nije mi verovala, mislila je da to govorim svakoj devojci. Ali rekla sam joj da ćemo raskinuti i da se možda više nikada nećemo videti, ali će videti da nikada ne lažem.

NJihov susret se nastavio na koncertu u Negotinu, u okviru turneje „Milena Generacija“. Dujmić se prisetio trenutka kada ju je ponovo sreo:

- Čuvar mi je prišao i rekao mi da me traži žena sa dvoje dece i mužem. Bila je to moja Milena. Kada me je videla, počela je da plače i rekla mi je da ne može da veruje da je ovako nešto moguće. Onda sam joj rekao da čovek drži do reči, a bik za rogove.

Pesma je objavljena 1983. godine na albumu Poslije svega. Tekst je napisao Zrinko Tutuć, a muziku i aranžman Dujmić. Od tada, pesma je postala bezvremenska, prepoznatljiva generacijama slušalaca i smatra se klasikom jugoslovenske muzičke scene.

