Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PREMINUO SLAVNI GITARISTA: Posle strašnog pada i udarca u glavu otkazao sve nastupe, a onda se stanje pogoršalo - porodica juče donela odluku da ga isključe sa aparata

Ejs Frejli, legendarni gitarista i jedan od osnivača čuvenog benda KISS, preminuo je u 74. godini.

1760686188_Foto-Profimedia-gitarista.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Ikona čuvenog benda KISS  je bio prikačen na aparate za održavanje u životu nakon teškog krvarenja u mozgu. Bio je hospitalizovan i stavljen na respirator, a članovi njegove porodice su juče doneli tešku odluku da se isključe aparate za održavanje života, preneo je Daily Mail.

Prema navodima istog izvora, muzičar se pre nekoliko nedelja srušio u svom kućnom studiju i udario glavom prilikom zastrašujućeg pada koji je izazvao zdravstvenu krizu. Od tada se Frilijevo stanje pogoršalo, što je primoralo rokenrol ikonu da otkaže sve predstojeće datume turneje.

 

Na njegovom zvaničnom Instagram nalogu 25. septembra je objavljeno saopštenje kojim su fanovi uveravani da je "dobro", iako su mu lekari naredili da ne putuje.

Samo nedelju dana kasnije, u novoj objavi potvrđeno je da otkazuje sve preostale datume turneje za 2025. godinu, navodeći kao razlog "zdravstvene probleme koji i dalje traju", nakon čega je stigla i tužna vest da je preminuo.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas