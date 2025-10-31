PRIHVATIO GA JE KAO SVOG: Marić dete svoje supruge naziva SINOM - bio uz njega kada su mu se lekari borili za život

Supruga Milomira Marića, Vesna Radusinović, ime sina Vedrana kog je on odmah prihvatio i koji je bio uz njega u najtežim trenucima.

Vesna Radusinović iz prvog braka ima sina Vedrana Tuzlića, a Marić je, prema njenim rečima, odmah osvojio njeno poverenje upravo odnosom prema detetu.

Za Vedrana, Milomir Marić i Vesna su oduvek bili "mama i tata iz snova". Još kao dete odlučio je da on vaspitava njih, a ne oni njega - i, kako Vesna kaže, taj nesvakidašnji eksperiment je uspeo. Iako Marić nije njegov biološki otac, Vedran je odrastao uz njega i vremenom su razvili sličan pogled na svet.

Njihova porodična povezanost najdublje se pokazala u trenucima kada je Marić bio životno ugrožen. Tokom operacije srca, Vedran je danonoćno bio uz njega, a Marić je u televizijskom intervjuu govorio o njemu kao o "svom sinu", bez zadrške.

- Moj sin je stajao ispred sale, mislio je da sam gotov - rekao je, opisujući dramatične trenutke kada lekari nisu mogli da povežu krvne sudove. Vedran je bio uz njega i tokom pandemije, zajedno sa Vesnom, svakodnevno brinući o njegovom zdravlju.

(Lepa&Srećna)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU