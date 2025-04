Proglašena je za NAJLEPŠU OSOBU NA SVETU: Ima 62 godine i Holivud joj se divi (FOTO)

Magazin "Pipl" je za 2025. godinu proglasio Demi Mur za "najlepšu osobu na svetu".

Ova 62-godišnja glumica, poznata po svojoj dugogodišnjoj karijeri i izvanrednim ulogama je povodom laskave titule koju je dobila dala intervju za pomenuti magazin u kome je iskreno govorila o standardima lepote u Holivudu.



Priznanja, uključujući njen prvi Zlatni globus i nagrade Udruženja filmskih glumaca za ulogu u "Supstanci", dala su joj novu snagu za dalje poduhvate:

- Više cenim sve što je moje telo prošlo do čega me je dovelo do sada. To ne znači da se ponekad pogledam u ogledalo i ne kažem: "O Bože, izgledam star' ili "Oh, lice mi pada" - zaista. Ali mogu da prihvatim da je to mesto gde sam danas, i znam da je razlika danas u tome što to ne definiše moju vrednost ili ko sam. - kaže ona o starenju u Holivudu.

Za Demi je lepota autentičnost i zračenje srećom

- Na neki način, lepota jednostavno jeste. Možete pogledati cvet i videti njegovu lepotu. Na ljudskom nivou, smatram da je to autentičnost i pozitivnost. Lepota proizilazi iz udobnosti kada ste upravo ono što jeste - iskreno je rekla glumica.

Demi se tokom intervjua dotakla i alkoholizma svoje majke i toga na koji način ju je to oblikovalo kada je reč o njenom odnosu sa ćerkama.

- Mnogo, mnogo godina se zapravo radilo o tome da ne želim da moja deca ikada dožive određene stvari koje sam ja doživela. To je stvorilo pravi nagon u meni da želim da tražim mogućnosti da se transformišem i postanem najbolja verzija sebe. Jedno od prelepih otkrića bilo je: Kako bih mogao očekivati da moja deca imaju saosećanja za mene ako ja nisam imala saosećanja za svoju majku?

NJen odnos sa bivšim suprugom, Brusom Vilisom, je česta tema javnosti. Uzimaju se za primer porodice koje može da funkcioniše i kada supružnici stave tačku na brak.

- Bez obzira na to kakav je spoljni odnos bio, uspeli smo da budemo porodica u raznim oblicima. Osnova da naša deca budu naš prioritet nikada se nije promenila.đ

BONUS VIDEO