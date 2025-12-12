PROGLAŠENA NAJOMRAŽENIJA JAVNA LIČNOST 2025. GODINE I NIKO NIJE IZNENAĐEN: Sigurno joj neće biti dobro kada sazna!

Internet platforma Ranker svake godine pravi listu najomraženijih slavnih osoba, a ovog puta ljudi nisu imali dilemu koga treba odabrati.

Internet platforma Ranker svake godine bira najomraženiju slavnu ličnost, a priliku da glasaju imali su milioni ljudi širom sveta. Na njihovom spisku se jedino ne nalaze političari, a glasanje je vrlo jednostavno - samo "da" ili "ne".

Ove godine, "laskavu" titulu najomraženije ličnosti je ponela Megan Markl. Za neke možda iznenađenje, ali za one koji malo više prate rad vojvotkinje od Saseksa, ovo je bilo potpuno očekivano.

Nije Megan omražena samo u kraljevskoj porodici, sada je skoro 50.000 glasača pomoglo da se ona nađe na vrhu ove liste. NJoj se zameraju brojne izjave, način ponašanja, dokumentarac "S ljubavlju, Megan", a tu je i korišćenje titule vojvotkinje koja joj odavno ne pripada.

Većina ljudi smatra da je Megan arogantna osoba sa kompleksom više vrednosti, a drugo mesto na ovoj listi je zauzeo njen suprug, princ Hari.

Treće mesto je pripalo Elen Dedženeris, zbog navodnog maltretiranja zaposlenih, a na listi je i Opra Vinfri, Amber Herd, Šon Didi Kombs, Kim Kardašijan, Kanje Vest, Bil Kozbi i Džejms Korden.

