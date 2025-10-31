PROSLAVIO SE PESMOM "OLIVERA" ĐORĐA BALAŠEVIĆA: Ko je mladi Jakov Jozinović i kako je rasprodao Sava Centar za nekoliko minuta i tako oborio rekord?

Ko je Jakov Jozinović kojeg obožava Aleksandra Prijović

Ako koristite TikTok, gotovo je nemoguće da vam nije iskočila izvedba pesme „Olivera“ Đorđa Balaševića u verziji dvadesetogodišnjeg Jakova Jozinovića. Njegova interpretacija ove legendarne balade ne samo da je osvojila društvene mreže, već je i podsetila publiku koliko emocije može da stane u jednu pesmu — i jedan glas.

Upravo zahvaljujući „Oliveri“, Jakov je postao jedno od najzapaženijih muzičkih imena nove generacije. Njegov glas, nežan i siguran, donosi Balaševićev stih sa poštovanjem, ali i ličnim pečatom. Publika je to prepoznala — i zavolela. Toliko da je njegov prvi solistički koncert u beogradskoj MTS dvorani rasprodat za manje od sat vremena.

Jakov dolazi iz Vinkovaca, a prvi put je privukao pažnju još kao tinejdžer u takmičenju Supertalenat, kada je izveo „Boemsku rapsodiju“ i ostavio žiri bez reči. Od tada je nastavio da gradi svoj glas i svoj put — tiho, ali uporno. Najviše pažnje privukli su njegovi spontani nastupi na ulicama i trgovima, gde je pevao „Oliveru“, „Cesaricu“, „Južnjake“ i druge velike hitove, često bez najave, ali uvek s emocijom.

Na beogradskom koncertu, pred prepunom salom i brojnim poznatim gostima iz sveta muzike i medija, Jakov se publici obratio jednostavno: „Dobro veče, Beograde. Ja sam Jakov.“ U prvim redovima sedeli su Aleksandra Prijović i Filip Živojinović, Milica Pavlović, Vesna Dedić, Leontina sa ćerkom Lucijom, Marko Luis i mnogi drugi.

Za kraj koncerta ostavio je pesmu „Kuća puna naroda“ Zdravka Čolića, koju, kako kaže, doživljava kao ličnu zahvalnicu svima koji su došli da ga podrže. Ipak, „Olivera“ ostaje pesma bez koje, kako sam priznaje, više ne može da nastupa. „Ljudi su je jako zavoleli u mojoj izvedbi, ali siguran sam da je velikim delom za to zaslužan i sam Balašević – jedan od najvećih“, rekao je za portal net.hr.

Iako ga je proslavio TikTok, Jakov nikada nije jurio viralnost. Snimke su uglavnom delili njegovi fanovi. On je, kako kaže, više posvećen muzici nego mrežama. Student je Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, a godinama se bavio i tenisom.

(Lepa&Srećna)

BONUS VIDEO: