Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PROSLAVIO SE PESMOM "OLIVERA" ĐORĐA BALAŠEVIĆA: Ko je mladi Jakov Jozinović i kako je rasprodao Sava Centar za nekoliko minuta i tako oborio rekord?

Ko je Jakov Jozinović kojeg obožava Aleksandra Prijović

1761914251_jakov_jozinovic_28102025_0141.JPG
Foto: ATA/AA
Oglas

Ako koristite TikTok, gotovo je nemoguće da vam nije iskočila izvedba pesme „Olivera“ Đorđa Balaševića u verziji dvadesetogodišnjeg Jakova Jozinovića. Njegova interpretacija ove legendarne balade ne samo da je osvojila društvene mreže, već je i podsetila publiku koliko emocije može da stane u jednu pesmu — i jedan glas.

Upravo zahvaljujući „Oliveri“, Jakov je postao jedno od najzapaženijih muzičkih imena nove generacije. Njegov glas, nežan i siguran, donosi Balaševićev stih sa poštovanjem, ali i ličnim pečatom. Publika je to prepoznala — i zavolela. Toliko da je njegov prvi solistički koncert u beogradskoj MTS dvorani rasprodat za manje od sat vremena.

@nisamjastopitas jakove izvini ali ovo je bio malo i moj koncert <3 #fyp #jakovjozinovic #serbiantiktok #jakovbeograd ♬ original sound - Natalia

Jakov dolazi iz Vinkovaca, a prvi put je privukao pažnju još kao tinejdžer u takmičenju Supertalenat, kada je izveo „Boemsku rapsodiju“ i ostavio žiri bez reči. Od tada je nastavio da gradi svoj glas i svoj put — tiho, ali uporno. Najviše pažnje privukli su njegovi spontani nastupi na ulicama i trgovima, gde je pevao „Oliveru“, „Cesaricu“, „Južnjake“ i druge velike hitove, često bez najave, ali uvek s emocijom.

Na beogradskom koncertu, pred prepunom salom i brojnim poznatim gostima iz sveta muzike i medija, Jakov se publici obratio jednostavno: „Dobro veče, Beograde. Ja sam Jakov.“ U prvim redovima sedeli su Aleksandra Prijović i Filip Živojinović, Milica Pavlović, Vesna Dedić, Leontina sa ćerkom Lucijom, Marko Luis i mnogi drugi.

Za kraj koncerta ostavio je pesmu „Kuća puna naroda“ Zdravka Čolića, koju, kako kaže, doživljava kao ličnu zahvalnicu svima koji su došli da ga podrže. Ipak, „Olivera“ ostaje pesma bez koje, kako sam priznaje, više ne može da nastupa. „Ljudi su je jako zavoleli u mojoj izvedbi, ali siguran sam da je velikim delom za to zaslužan i sam Balašević – jedan od najvećih“, rekao je za portal net.hr.

@m.jovanaaa @Jakov Jozinovic opet u Beogradu🤫 #jakovjozinovic #savacentar #foryoupage #foryou ♬ Jakov jozinovis nova pijesma - Tara Šelo

Iako ga je proslavio TikTok, Jakov nikada nije jurio viralnost. Snimke su uglavnom delili njegovi fanovi. On je, kako kaže, više posvećen muzici nego mrežama. Student je Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, a godinama se bavio i tenisom. 

(Lepa&Srećna)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas