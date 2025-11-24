"PUSTI LJUDE DA TE IZNEVERE, PRODAJU, POVREDE...": Slavica Rokvić progovorila o teškom periodu

Slavica Rokvić ističe da je jako važno ne sputavati emocije, jer jedino ljubav može pomoći svakom čoveku da prevaziđe težak period.

Udovica Marinka Rokvića, Slavica Rokvić, veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde često deli detalje iz svog svakodnevnog života, savete za uređenje doma, ali i rutine za negu kože. Ovog puta obratila se svojim pratiocima i podelila o ljubavi i patnji.

"Pusti ih da ti pokažu svoja lica"

- Ne stiskaj dušu kao šaku peska, jer skliznuće ti niz prste. I u jednom trenu raspršiće se poput balona od sapunice. Jer šta smo bez duše? Kamenje koje prkosi vremenu, to ogromno bezdušno stenje. Ne požuruj ni bol, ni ljubav, ni sreću, ni ljude. Ne žuri kroz tugu, pusti neka boli, odtuguj. I ne preskači radost, to nikako. Greh je ne radovati se. Pusti rane same od sebe da zacele. Pusti ljude da te iznevere, prodaju, povrede... to će ih odati jer to čine iz slabosti. Oprosti im, jer ne znaju šta čine. Pusti ih da ti pokažu svoja lica. A ti, uprkos svemu ostani svoja, ona prava, večita devojčica, sanjalica, zaljubljenica u snove i sakupljačica odavno zaboravljenih vrednosti, upravo tih životnih, za mnoge "nebitnih sitnica". I zapamti, voli i onda kada boli. Jer kroz bol čovek se rodi, a ljubav, ljubav je ona koja te kroz životno trnje vodi ka slobodi. Oslobodi dušu kroz ljubav - poručila je ona, a poruke podrške samo su se nizale.

Bila je uz Marinka do samog kraja

Podsetimo, Slavica je bila uz Marinka Rokvića do samog kraja. Kako je tada navodio izvor, ona je negovala Marinka u njihovom porodičnom domu na Košutnjaku, gde je on i umro 6. novembra 2021. godine. Nije hteo da ga vode u bolnicu.

Podsetimo, u novembru 2020. pevač je hitno operisan, kako je tada saopšteno, zbog ciste u stomaku. Međutim, već tada je otkriveno da boluje od kancera pankreasa i da su prognoze za izlečenje loše.

Rokvić se borio i sa teškom bakterijom koju je zadobio tokom lečenja, što je pogoršalo njegovo zdravstveno stanje, a kasnije i sa metastazama.

Marinko je primao hemoterapije, koje su u početku delovale, pa je polako počeo da se vraća svakodnevnim aktivnostima i osećao se dobro. Nažalost, nije mogao da se vrati muzici i nastupima jer je posle nekoliko meseci od operacije, dok su još trajali oporavak i lečenje, otkriveno da ima metastaze na drugim organima, pa je morao da se podvrgne novim, jačim hemoterapijama. Za to vreme nije ga uopšte bilo u javnosti, a samo dva puta kratko se oglasio u medijima.

