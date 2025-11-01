Oglas
RIJANA I ASAP ROKI SE TAJNO VENČALI: Reper u tri reči otkrio previše?

Rijana i ASAP Roki nedavno su dobili ćerku, te postali petočlana porodica, a njihovo tajno venčanje sve više se komentariše, naročito nakon reperove izjave pre nekoliko dana.

Foto: Profimedia
Slavni muzičari, Rijana i ASAP Roki, pre mesec dana su treći put postali roditelji i nakon dva sina dobili devojčicu, što im je bila velika želja. O tome da su stali na "ludi kamen" uveliko se priča mesecima unazad, a sada je reper najnovijom izjavom dodatno podgrejao sumnje da su u braku.

U intervjuu za Perfect Magazine odgovorio je na pitanje šta ga zaista ispunjava, te se nazvao "suprugom punim ljubavi". 

"Biti otac, partner i suprug pun ljubavi u svojoj porodici je ono što me čini zaista, zaista srećnim. To je ono što me iskreno pokreće: mogućnost kreativnog izražavanja, mogućnost da budem porodični čovek i mogućnost da budem umetnik", izjavio je i mnoge uverio da se slavni par ipak venčao u tajnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nije prvi put da ASAP Roki bude zagonetan i da kaže nešto zbog čega se da naslutiti da je sklopio brak sa Rijanom. Prošlog meseca je prokomentarisao za Elle: "Kako znate da već nisam suprug?". Međutim, odmah se nadovezao rečenicom da to još uvek ne želi da potvrdi. 

Ne krije da mu je porodica prioritet i da je zaista ispunjen porodičnim životom, kao ni to da Rijana i on planiraju da proširuju porodicu, i, kako kaže, "postanu kao porodica Vajans", koja ima desetoro dece.

"Moja ćerka. To je moja omiljena stvar koju sam stvorio ove godine. Nemam ništa osim ljubavi da dam ovim mališanima. I kao što vidite, to je ono što zauzima veliki deo mog srca, moja porodica", u septembru je izjavio za GQ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijana i ASAP Roki upoznali su se 2012. godine i od tada se razvijala njihova priča koja je počela saradnjom, zatim ojačala prijateljstvom, a na kraju je prerasla u ljubav, 2019. godine.

Prvo dete dobili su 2022, da bi Rijana na Met Gali iduće godine otkrila da je ponovo trudna. Na ovogodišnjoj Met Gali je potvrdila i treću trudnoću i ispunila joj se želja - da dobije ćerku, a nazvali su je Roki Ajriš. 

(Super žena)

