SANJA KUŽET PO PRVI PUT NA EKRANIMA NAKON ROĐENJA SINA: "Ove sezone ću dolaziti po potrebi"

Dugogodišnja voditeljka „Zvezda Granda“, Sanja Kužet, porodila se pre nešto više od godinu dana kada je na svet donela sina Vuka. Sanja je od tada na porodiljskom odsustvu i trudi se da vreme maksimalno posveti porodici i odgajanju sina.

Sada se nakon pauze vratila na televizijske ekrane, makar na kratko, kao član žirija muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno".

Sanja je u razgovoru za Grand otkrila kako provodi vreme sa bebom, a nije skrivala impresije što se ponovo našla sa kolegama i dragim ljudima u kući u kojoj radi.

- Odlično sam, kao kod svoje kuće. Baš na mestu gde treba da budem. Ove sezone ću dolaziti po potrebi, umereno, i radujem se što sve vidim – nije skrivala impresije Sanja koja je i dalje na porodiljskom odsustvu sa trećim sinom.

- Beba je već porasla, ona je jedna krupna nasmejana i vrlo zadovoljna beba koja će uskoro imati godinu i tri meseca. Jako se vezala za mamu i meni to izuzetno prija, tako da je moja odluka bila da još uvek provedem vreme sa svojim Vukom – naglasila je presrećna mama.

Sanja je priznala da je sve usredsređeno najmlađem nasledniku, ali i da uspeva da pronađe vreme i za druge obaveze.

- Mama se trudi da na svim frontovima deluje i to i radim. Imam vremena i za tinejdžera, da se sa njim ispričam u neko doba koje je samo naše, kada oni spavaju. Da ovog osnovca koji je kao čigra ispoštujem u svim njegovim zahtevima, a i da se preko dana mazim sa bebom, da šetam, uživam i naravno da na kraju dana budem i sa svojim suprugom. Tako da to jeste jedno ozbiljno žongliranje, ponekad kažem sebi da sam ozbiljna carica. I suprug i ja smo to, ali u ovoj priči nekako su mame te koje možda imaju taj prvi zid gde deca sve svoje emocije ispolje prvo pred mamom. Ali sve u svemu, to sam želela i to smo gradili i zaista sam preponosna mama – ispričala je Sanja.

NJen neodoljiv izgled nakon porođaja mnoge je zadivio, a ona je sada otkrila da svoju top liniju doživljava sasvim prirodno i uputila važnu poruku novopečenim majkama.

- Moj proces vraćanja u stare obime je trajao devet meseci. To je jedan potpuno normalan i prirodan proces i mislim da treba da podržimo žene u bilo kojoj dobi da rađaju, da nigde ne žure, da će se telo vratiti. Da je potrebno strpljenje i mir. Malo taj pritisak ume nekad da naruši, pogotovo mlade mame, zato to govorim u tom kontesktu – ohrabrila je Sanja druge majke.

Sanja je otkrila i kada se vraća na male ekrane.

- Tu sam. Kolegama sam rekla da ću se posvetiti još malo Vuku. Svesna sam koliko mi je ovo vreme dragoceno i koliko brzo prolazi. Nadam se brzo – zaključila je Sanja.

