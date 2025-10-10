SARA DŽESIKA PARKER DRAMATIČNOJ HALJINI SA CRNIM KRILIMA: Neobična kreacija pala u drugi plan kada se pojavio FATALNI RUS iz kultne serije!

Sara Džesika Parker oduševila je svet u upečatljivoj kreaciji Ajris van Herpen

Ovako nešto može – i sme – samo Keri Bredšo! Na tradicionalnoj gala večeri koju Njujorški balet organizuje svake jeseni pred početak sezone, Sara Džesika Parker pojavila se u kreaciji koja je više od haljine. Nije ni čudo što ceo svet od sinoć priča o ovom umetničkom delu i velikoj zvezdi koja je ponovo pomerila sve modne granice i ostavila nas bez teksta.

Kraljica stila i modna ikona Keri Bredšo – pardon – Sara Džesika Parker, po ko zna koji put bacila je planetu u trans. Da je neko drugi imao hrabrosti da se pojavi u ovakvoj kombinaciji, pitanje je kakve bi impresije ostavio. Ali, ona je nešto drugo...

Poznata po jedinstvenom izrazu i sklonosti ka eksperimentisanju, na gala veče Njujorškog baleta stigla je u teatralnom izdanju u kojem samo što nije poletela. Takvom utisku doprinela su krila, najistaknutiji deo senzacionalne crno-bele haljine sa mrežastim detaljima, koja je izašla iz mašte Ajris van Herpen, avangardne holandske kreatorke poznate po futurističkoj estetici i kombinovanju tehnologije sa tradicionalnim zanatskim veštinama visoke mode.

Kada je stala na crveni tepih, držeći za ruku supruga Metjua Broderika, Sara Džesika Parker izgledala je kao princeza nekog drugog sveta. Bilo je, doduše, i nekih koji su komentarisali da bi ova ekstravagantna kreacija bila primerenija spektaklu kao što je, recimo, Met Gala, ali daleko je više onih koji su ostali bez daha u pozitivnom smislu i ne prestaju da hvale stajling popularne glumice.

Fanovi "Seksa i grada" sinoć su doživeli još jedan šok. Naime, u nekom trenutku SJP se na crvenom tepihu pridružio Mihail Barišnjikov (77), slavni plesač, koreograf i glumac, koji je u kultnoj seriji, kao što se sećamo, igrao "njenog Rusa" Aleksandra Petrovskog.

I dalje je neodoljiv, moglo se čuti dok je Miša, kao pravi kavaljer, ljubio ruku svojoj koleginici, apsolutnoj zvezdi glamurozne njujorške večeri.

