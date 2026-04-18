Saša Kovačević po prvi put o vesti da će postati otac: "Dugo želimo dete"

Saša Kovačević i njegova verenica Zorana će uskoro postati roditelji.

Saša Kovačević je prisustvovao koncertu mladog pevača Jakova Jozinovića sinoć. Tom prilikom je po prvi put u javnosti progovorio o vesti da on i njegova verenica Zorana Tasovac očekuju prvo zajedničko dete.

- Jako smo srećni, radujemo se. Ja ću postati otac, mnogo sam srećan. Bio sam bez teksta kada sam saznao. Mi smo 9 godina zajedno, duži vremenski period radimo na tome, svako ko se ostvari u toj najlepšoj ulozi ne može da ne bude srećan. Ja svakako imam svoju malu bebu, Zoraninu ćerku, koju od 2. godine doživljavam kao svoju, to će verovatno biti slično - rekao je Saša i dodao da sve svoje slobodno vreme provodi sa porodicom.

- Zorana i ja smo tim, funkcionišemo isto. Ja kada ne radim sa porodicom sam. Ne znam gde bih više vremena. NJoj u trudnoći svaka hrana i mirisi smetaju tako da tu moramo da balansiramo. Nisam do sada kuvao, ali ne bežim od toga.

Saša se dotakao i početka svoje karijere i uporedio je sa počecima popularnog Jakova.

- Jakov ima harizmu i oseća scenu. Upao je u ovaj krug tako brzo, a tako se dobro snalazi kao da je 10. 15 godina na sceni, to je za pohvalu. Mi smo se čuli preko telefona, više smo uopšteno pričali. Ja sam sa 18 godina izbacio prvi album u moje vreme je trebalo malo više vremena da se afirmišeš. Mogu da napravim paralelu sa sobom i moja publika su tada bile mahom žene, a sad su njegova.

