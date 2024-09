SELMA HAJEK DANAS PUNI 58 GODINA: Glumica otkrila u čemu je tajna njenog savršenog izgleda na pragu sedme decenije života

Selma Hajek danas proslavlja svoj 58. rođendan

Osim što je svojim glumačkim talentom još odavno osvojila srca publike, od samih početaka svoje blistave karijere Selma Hajek besprekornim izgledom pleni gde god da se pojavi.

Jedna od mnogima omiljenih Latinoamerikanki pravi je sinonim za ženstvenost i lepotu, a čini se da je vreme za nju stalo, te kao da već godinama unazad uopšte i ne stari.

Selma danas puni 58, a izgleda kao da ima barem 30 godina manje. Koji jednostavni trikovi su zaslužni za njen svež i mladolik izgled, saznajte u nastavku.

Selma Hajek više puta isticala je kako nije pobornik estetskih zahvata, te da sama ne koristi čak ni botoks, za šta su je mnogi optuživali zbog njene savršeno zategnute kože.

Slavna glumica koja gazi šestu deceniju života na svoj Instagram profil neretko kači fotografije i snimke bez grama šminke, a na njenom negovanom licu mogu da joj pozavide i devojke u dvadesetim.

Kako zvezda filma "Od sumraka do svitanja" ističe, za pravilnu negu nisu neophodni skupocene kremice i tretmani; sve što vam treba su jednostavne stvari koje već imate kod kuće.

Kako Selma održava kožu lica besprekornom?

Naime, kako je jednom prilikom istakla, svoje jutro glumica ne započinje bez umivanja lica i vrata hladnom vodom, koja se smatra izuzetno dobrim saveznikom u održavanju kože vitalnom.

Mada Hajekova ne krije da je u njen dobar izgled prste umešala i genetika, ona tvrdi da su dobra ishrana i redovna fizička aktivnost ključ njene mladolikosti, a jedan specijalan sok je tajna u koju se glumica kune. Priprema se jednostavno i potrebna su vam samo 4 sastojka.

Recept za Selmin sok:



Vitamin C- Selma u svom receptu koristi sveže pomorandže. One su dobar izvor vitamina C, jačaju imunitet i utiču na probavu.

Kurkuma- Ona u sok od narandže dodaje svežu kurkumu - začin koji ima blagotvorno dejstvo na organizam, ali i lepotu.

Crni biber - Glumica je navela da dodaje malo crnog bibera u sok, jer to pomaže telu da brže upije kurkuma. Pored toga, ovaj začin ubrzava metabolizam.

Pasji trn- Biljka koja je bogat izvor vitamina C i vitamina b12. Sadrži i puno kolagena, ali i podstiče telo da ga proizvodi, tako da je jasno zašto ima regenerativni efekat na kožu, kosu i nokte.

Kako Selma navodi, ovaj sok priprema i pije svakoga jutra na prazan stomak, upravo nakon što ustane i umije se hladnom vodom.

Kako Selma održava svoje telo u top formi i sa 58?

Radi održavanja zdravog tela i duha, glumica često voli da praktikuje meditaciju i jogu, a kako kaže, rezultati su vidljivi gotovo odmah nakon svake sesije.

– Samo meditiram... ponekada nakon što izađem iz sobe za meditaciju ljudi mi kažu "O moj bože, izgledaš 20 godina mlađe" – objasnila je ona.

Pored meditacije, Hajekova povremeno posećuje neinvazivne tretmane, koji se zasnivaju na radu posebnih mašina koje pospešuju cirkulaciju i kožu čine zategnutom i mladom.

– LJudi koji rade sa tim mašinama kažu da kod drugih nisu videli tako dobre rezultate kakve ja imam – istakla je ona.

Ipak, meditacija je njena omiljena tehnika ne samo za održavanje dobrog izgleda, već i za celokupno zdravlje tela.

– Kada ne meditiram neko vreme, pogodite šta? Ne samo da lice počinje da mi pada i generalno sve počinje da pada, već i moja disk hernija, problem u mom vratu, problem u mom kuku, moji gležnjevi, sve počinje da me boli. Jednostavno počinjem da se lomim – objasnila je Selma.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU