ŠER (79) RASKINULA S DEČKOM (39): Pričala je da je ljubav njenog života iako ju je varao, ipak preko jednog nije mogla da pređe

Šer je poslednjih godina bila u vezi sa reperom Aleksandrom Edvardsom, uprkos velikoj razlici u godinama

Legendarna pevačica Šer poslednje tri godine bila je u vezi sa 39-godišnjim reperom i producentom Aleksandrom Edvardsom, kojeg je nazivala "ljubavlju svog života". Ipak, ni ova veza nije izdržala, što je ponovo privuklo pažnju javnosti na njen buran privatni život.

Šer je oduvek bila u centru interesovanja kada je reč o ljubavnim vezama - bila je udata dva puta i imala je nekoliko zapaženih romansi. Njena veza sa Edvardsom mnogima je delovala neobično zbog velike razlike u godinama, ali pevačica je uvek isticala da ljubav ne poznaje matematičke granice.

Nedavno su se na internetu pojavile glasine da se Šer rastala sa svojim dečkom. Prema izveštaju RadarOnline, legendarna pevačica umorila se od raskalašnog načina života muzičara. Aleksandar nikada nije bio omiljen njenim bližnjima, koji su posebno paničili kada je pevačica navodno počela da menja testament kako bi ga uključila. Nakon što su saznali za raskid, njeni najbliži su odahnuli.

"Aleksandar je pomalo van sebe, o čemu su ljudi u njenom okruženju govorili sve vreme. Šer će uskoro napuniti 80 godina i uživa u vremenu provedenom sa njim, ali polako joj se čini da je on više ‘dečko na pola radnog vremena’, a ona to ne želi", rekao je izvor blizak pevačici.

Još jedan razlog zašto su se odnosi Šer i Aleksandra pogoršali su problemi pevačice sa mlađim sinom, 49-godišnjim Elajdžom Blu Olmanom, koji već godinama pati od zavisnosti od narkotika. Situaciju je dodatno pogoršao i njegov razvod u aprilu ove godine. Kao rezultat toga, sredinom juna 2025. Olman je hospitalizovan zbog teške predoziranja drogom. U poslednje vreme Šer su sve misli usmerene na sina, pa nema vremena za zabavu sa dečkom.

Podsećamo, veza Šer i Aleksandra počela je 2022. godine. Prvi put su viđeni zajedno na Nedelji mode u Parizu, a od tada su postali predmet intenzivne pažnje i tračeva. Razlika u godinama, skoro 40 godina, mnoge je navodila na sumnju u iskrenost osećanja, ali Šer je na kritike uvek odgovarala svojom čuvenom izjavom: "Ljubav ne zna matematiku".

Tokom ovih godina par je doživeo pravi rolerkoster emocija. U decembru 2022. pevačica je uzburkala fanove objavivši fotografiju sa dijamantskim prstenom, što je odmah izazvalo glasine o veridbi. Međutim, njeni predstavnici su tada brzo demantovali tu informaciju, objašnjavajući da je prsten bio samo poklon.

U maju 2023. godine o njima se ponovo govorilo. Mnogi strani mediji tada su izveštavali da se par razišao. Razlozi raskida zvanično nisu objavljeni, ali su insajderi povezivali kraj veze sa njihovom odlukom da ne stupaju u brak. Činilo se da je priča završena, ali već u septembru iste godine Šer i Edvards ponovo su viđeni zajedno, držeći se za ruke i osmehujući fotografima na pariškoj reviji Balmain.

Incident na festivalu Koačela u aprilu 2025. godine izazvao je zabrinutost među fanovima Šer. Aleksandra su fotografisali u društvu polunagih devojaka, dok Šer nije bila u blizini. To je odmah izazvalo talas nezadovoljstva kod obožavalaca, koji su optužili Edvardsa za neverstvo. Međutim, zvanični predstavnici Šer objasnili su da su devojke "samo njegove dobre prijateljice" i da "par nema problema u vezi".

Šer ima složeno iskustvo sa vezama - prvi muž, Soni Bono, potpuno ju je kontrolisao i varao, dok je drugi, Greg Olman, patio od zavisnosti od narkotika. Aleksandra je nazivala "ljubavlju svog života", ali ni ta veza nije izdržala.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: