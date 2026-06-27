ŠERON STOUN KROZ SUZE PROGOVORILA O POSLEDNJIM TRENUCIMA SA MAJKOM: „Morala sam da je ignorišem da bi mogla da ode“

Glumica Šeron Stoun otvoreno je govorila o jednom od najtežih iskustava u svom životu – poslednjim danima svoje majke Doroti Stoun, koja je preminula 2025. godine u 91. godini života.

U emotivnom razgovoru osvrnula se na njihov složen odnos, teret porodičnih trauma i bolnu odluku koju je, kako kaže, donela kako bi majci omogućila da umre u miru.

Prema njenim rečima, Doroti Stoun je tokom života nosila duboke posledice zlostavljanja i traumatičnog detinjstva. Te rane ostavile su snažan trag na njenu ličnost, način na koji je pokazivala emocije i odnos koji je imala sa svojom ćerkom.

U poslednjim nedeljama života Doroti je bila na hospicijskoj nezi i primala terapiju morfijumom. Iako joj je zdravstveno stanje bilo ozbiljno narušeno, Šeron Stoun je stekla utisak da njena majka ne može da prihvati smrt i da oseća dubok strah od onoga što dolazi posle nje. Glumica je ispričala da je njena majka verovala da bi nakon smrti mogla ponovo da se suoči sa svojim nasilnim roditeljima, što je dodatno pojačavalo njenu uznemirenost.

Govoreći o tim trenucima, Stoun nije mogla da zadrži suze. Rekla je da je dugo pokušavala da bude uz majku, da joj pruža utehu, razgovara sa njom i uverava je da nije sama. Međutim, vremenom je došla do zaključka da njeno stalno prisustvo možda sprečava majku da se prepusti i prihvati kraj života.

„Shvatila sam da moram da prestanem da reagujem na njene pozive i da se povučem. Imala sam osećaj da je držim ovde, da joj ne dopuštam da ode. Morala sam da je ignorišem da bi mogla da umre“, objasnila je glumica, naglašavajući da ta odluka nije bila izraz ravnodušnosti ili odbacivanja, već čin ljubavi i pokušaj da majci omogući miran odlazak.

Šeron Stoun je iskreno govorila i o njihovom komplikovanom odnosu tokom godina. Priznala je da je dugo čeznula za majčinim priznanjem, toplinom i rečima podrške koje nikada nije dobila u meri u kojoj ih je priželjkivala. Očekivala je da će možda u poslednjim danima života doći do pomirenja ili iskrenog razgovora koji bi zalečio stare rane, ali se to nije dogodilo.

Tek kroz godine psihoterapije, kaže glumica, uspela je da razume da ponašanje njene majke nije bilo posledica nedostatka ljubavi prema njoj, već dubokih trauma, osećaja stida i samoprezira sa kojima se Doroti borila čitavog života. To saznanje pomoglo joj je da pronađe određeni mir i prihvati činjenicu da neke porodice nikada ne dobiju potpuno razrešenje svojih sukoba.

Ispovest Šeron Stoun izazvala je snažne reakcije javnosti jer se mnogi ljudi prepoznaju u iskustvu brige o teško bolesnom roditelju, kao i u bolu koji nastaje kada željeno pomirenje nikada ne dođe. Njena priča podseća da proces umiranja i tugovanja često nije jednostavan i da može uključivati istovremeno ljubav, tugu, ljutnju, saosećanje i osećaj nemoći.

Glumica je svojim svedočenjem otvorila i važno pitanje o tome kako traume prenesene kroz generacije mogu oblikovati porodične odnose, ali i o tome koliko je teško pustiti voljenu osobu da ode, čak i onda kada verujemo da je to za nju jedini put ka miru.

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