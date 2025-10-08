SKANDAL NA IZBORU ZA MIS RUSIJE: Učesnice tvrde da je takmičenje namešteno - "Pobednica je niska, izbotoksirana, nije bila na probama i ni sa kim nije pričala"

Finale izbora „Mis Rusija 2025“, umesto glamurozne proslave lepote i tradicije, pretvorilo se u lavinu sumnji, komentara i medijskih spekulacija.

Nekoliko dana nakon što je krunu ponela Anastasija Venza, studentkinja iz Moskovske oblasti, društvene mreže i domaći mediji počeli su da bruje o mogućem skandalu koji potresa najpoznatiji ruski izbor lepote.

Prema pisanju medija, pojavile su se navodne poruke učesnica takmičenja u kojima se tvrdi da je izbor bio unapred namešten, da su kriterijumi bili nejasni i da je pobednica imala privilegije kakve druge devojke nisu imale.

Poruke koje su uzdrmale takmičenje

U objavljenim prepisima razgovora, čija autentičnost nije nezavisno potvrđena, navodi se da je pobednica stigla tek nedelju dana pre finala, dok su ostale učesnice već dve nedelje bile na pripremama i probama. Učesnice čije su poruke objavljene u članku tvrde da je Venza izbegavala probe i retko komunicirala s drugima.

„Nije bila na probama, ćutala je i ni sa kim nije razgovarala. Niska je, sva izbotoksirana, izgleda kao da je stalno pijana. Sve devojke na koje su se kladili da će ući u top 3 nisu ušle ni u top 10. Tri nedelje su nas zavlačili i pravili cirkus“, navodi se u jednoj od poruka koje je objavio Blic.

Ove poruke, koje su već postale viralne, otvorile su pitanje regularnosti čitavog procesa i izazvale oštru raspravu na društvenim mrežama. Organizatori se, međutim, nisu oglasili – ni da potvrde, ni da demantuju navode, što je samo dodatno pojačalo sumnju i stvorilo prostor za različite tumačenja.

Šta se zna, a šta se samo priča

Ono što je nesporno jeste da je Anastasija Venza zaista proglašena za „Mis Rusiju 2025“, što je zvanično objavljeno na sajtu

Takmičenje je ove godine okupilo 50 kandidatkinja iz različitih regiona, a finalno veče održano je 5. oktobra u Moskvi.

Sve ostalo – od priča o kasnom dolasku pobednice, preskakanju proba, do tvrdnji o „privilegovanom tretmanu“ – ostaje u domenu glasina. Ti navodi postoje isključivo u vidu poruka koje je objavio Blic, a njihova autentičnost nije potvrđena ni od strane organizatora, ni od strane samih učesnica pod punim imenom.

Takođe, u medijima se pojavila i kritika bivše misice Ane Linjikove, pobednice iz 2022. godine, koja je navodno izjavila da „ne vidi kako će Venza dostojno predstavljati Rusiju na međunarodnoj sceni“ i da joj „nedostaje harizma“.

Iako su njene reči preneli pojedini portali, Linjikova se tim povodom nije oglasila na zvaničnim kanalima, pa i taj deo ostaje na nivou prenetih izjava, bez direktne potvrde.

Glasine, tišina i percepcija

Konkurs koji je godinama važio za simbol lepote, dostojanstva i nacionalnog ponosa sada je suočen s nepoverenjem publike i sumnjom u regularnost.

Na mrežama se prepliću stavovi: jedni smatraju da je sve običan posttakmičarski revolt, dok drugi tvrde da je „ovo samo vrh ledenog brega“ i da je vreme da se izbori lepote u Rusiji otvore javnosti.

Kruna pod senkom sumnje

Bez obzira na to koliko će ova priča trajati, jasno je da je „Mis Rusija 2025“ postala mnogo više od tradicionalnog izbora lepote – postala je tema koja otvara pitanje koliko su danas ovakvi događaji autentični i da li je glamur samo paravan za unapred poznate odluke.

Dok se čeka da se organizatori oglase, Anastasija Venza ostaje zvanična pobednica.

Ali njena kruna, umesto da sija kao simbol nacionalne lepote, sada nosi i težinu – onih pitanja koja tek čekaju svoj odgovor.

