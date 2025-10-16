Oglas
· · Komentari: 0

SMRT LIJAMA PEJNA JOŠ UVEK MISTERIJA: Porodica i fanovi širom sveta čekaju brojne odgovore

Mnoga pitanja ostala su bez odgovora i godinu dana nakon kobnog pada zvezde grupe One Direction, Lijama Pejna.

1760615477_be1f6ebe8dd918a80cddaa277086c0944b315379.jpg
Foto: Profimedia
NJegova porodica i brojni obožavaoci širom sveta još uvek ne znaju sve okolnosti tragičnog događaja koje su dovele do pada zvezde grupe One Direction sa balkona hotela u Buenos Ajresu. 

Međutim, uprkos tome što je prošla godina, istražitelji i dalje pokušavaju da sklope predstavu o Pejnovim poslednjim satima u Buenos Ajresu, u Argentini, gde je bio sam nakon što se njegova devojka Kejt Kasidi (26) vratila kući avionom.

Optužbe su podignute protiv zaposlenog u hotelu i konobara, ali ostaje mnogo neodgovorenih pitanja.

Podsetimo, Lijam Pejn je preminuo u 31. godini nakon što je pao sa trećeg sprata hotela Kasa Sur Palmero oko 17 časova po lokalnom vremenu 16. oktobra 2024. godine. Sahrana pevača je održana u Ameršamu, Bakingemšir, sledećeg meseca. Istraga u Velikoj Britaniji je utvrdila da je medicinski uzrok pevačeve smrti višestruka trauma nastala usled pada. Međutim, toksikološki izveštaj je takođe pronašao tragove kokaina, alkohola i antidepresiva na recept u njegovom sistemu, piše Miror. 

Ubrzo nakon njegove smrti, Pejnov prijatelj Rodžer Nores, upravnica hotela Gilda Martin i recepcionar Esteban Grasi suočili su se sa optužbama za ubistvo iz nehata, ali su one odbačene. Međutim, optužbe podignute protiv zaposlenog u hotelu Ezekiela Perejre i konobara Brajana Paiza, koji su optuženi za snabdevanje Pejna kokainom, nisu. 

Datum suđenja još uvek nije određen, jer vlasti u Argentini još uvek obrađuju 800 sati snimaka sa nadzornih kamera, mobilnih telefona i laptopova, što znači da se nijedno od njih nije izjasnilo o svojim interakcijama sa Lijamom na sudu.

Lijam je iza sebe ostavio osmogodišnjeg sina Bera. 
 

 

