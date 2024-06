SNEŽANA SAVIĆ SE JAVNO OBRATILA KARLEUŠI: Pevačica joj rekla da je najlepša Srpkinja, a pogledajte kako joj je ona odgovorila

Jelena Karleuša otkrila je ko je po njoj najlepša Srpkinja, a glumica joj je sad javno odgovorila

Jelena Karleuša bila je predsednica žirija na izboru za Mis Srbije koji je bio održan u centru grada. Pevačica je došla u belom stajlingu koji je izazvao lavinu komentara i frizurom poput slavne Merilin Monro, a potom priznala da je i sama, kao mlađa, razmišljala da se prijavi na izbor za mis.

Upitana ko su naše najlepše dame, Jelena je za najlepšu Srpkinju izabrala glumicu Snežanu Savić. Kako je muzička zvezda istakla, smatra da je Savićeva "Monika Beluči pre Monike Beluči", te da je pravi predstavnik rasne, "srpske" lepote.

Ovim povodom se oglasila slavna glumica, koja je u prvi mah bila iznenađena, a zatim Jeleni uzvratila na komplimente.

- Iznenađenje i za mene, hvala joj lepo! Poznavala sam njenu majku Divnu, a znam i nju iz vremena kada je počinjala karijeru. Oduvek sam izražavala simpatije prema njoj, a tek sada... kada je već velika zvezda. Oduvek sam je izdvajala i smatrala je osobom koja ima najviše stila na estradi. Čak sam i jednom prilikom, negde u društvu, rekla: 'Šteta što nju ne pošaljemo na 'Evroviziju!' Jelena pleni svojim izgledom gde god se pojavi, i to ne može niko da ospori. Smatram da je sve to negde uzvratno... Čudno je to, znate... to su neke energije da, kada se vama neko dopada u smislu izgleda, onoga što radi i kako to radi, eto uvek dobijete određeni 'fidbek' - poručila je glumica.

(Informer)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU