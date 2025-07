SNIMAK KOJI JE OBIŠAO SVET: Poznati biznismen na koncert poveo ljubavnicu, pa ih usnimila kamera - njegova žena odmah reagovala (VIDEO)

Koncerti benda "Coldplay" spadaju među najposećenije muzičke spektakle – neretko okupe i po 70.000 ljudi. U takvoj masi, čovek bi lako mogao da pomisli da je neprimetan, pa čak i da je bezbedno da umesto supruge na koncert povede – ljubavnicu. Jer, koje su šanse da baš njega uhvati kamera, zar ne?

Ali upravo tu nesreću – da ga među nepreglednom masom snime nakon što ih je javno pohvalio Kris Martin, imao je Endi Bajron, osnivač i izvršni direktor kompanije "Astronomer", koji je na koncert, održan u sredu u Bostonu, poveo svoju šeficu kadrovske službe. Kamere ne samo da su ih snimile, već su ih prikazale i na velikom ekranu – nešto poput kiss-kamere, veoma popularne na sportskim događajima u SAD-u.

Kada su se zagrljeni pojavili na velikom ekranu, čak je i pevač Kris Martin bio dirnut prizorom dvoje golupčića, pa je rekao: "Oh, pogledajte ovo dvoje!“

Međutim, u tom trenutku, sa lica uhvaćenih ljubavnika nestao je osmeh. Endi je odmah čučnuo, a Kristin je okrenula leđa kameri. Iako su se nadali da su uspeli da "zbrišu" iz kadra, već je bilo prekasno - svi su ih videli, a onda je internet uradio svoje - otkriveno je ubrzo ko su!

- Ovi ili imaju ljubavnu aferu ili su jako, jako stidljivi - prokomentarisao je pevač nakon što je video njihov potez.

