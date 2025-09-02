SRPSKI REPREZENTATIVAC POSTAO OTAC: Dobio dete sa poznatom influenserkom - pogledajte za koje neobično ime su se odlučili

Jelena i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku

Poznata influenserka Jelena Nikolić, supruga vaterpoliste Nemanje Vica, a inače bivša devojka repera Slobodana Veljkovića Cobija, obradovala je fanove na Instagramu radosnim vestima.

Jelena i Nemanja prošle godine, u avgustu, postali su roditelji po prvi put, kada su dobili ćerku Milu, a sada je na svet stigao i dečak. Vest o prinovi, ponosni roditelji podelili su na Instagramu:

Sinu su dali neobično ime, a uz prvu sliku bebe napisali su: "Orjen Vico, vole te mama i tata".

Foto: Printscreen/ Instagram - cobeliks

Jelena je inače ranije bila poznata kao jedna od prvih srpskih blogerki, dok danas ima jedno potpuno neočekivano i retko zanimanje - ona radi kao inspicijentkinja Pozorišta na Terazijama.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU