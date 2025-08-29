ŠTA SVE KRALJ ČARLS NOSI KADA PUTUJE: NJegovi neobični zahtevi su iznenadili ceo svet - od slika i nameštaja do daske za šolju i toalet papira

Kralj Čarls poznat je po neobičnim sklonostima, a kada odlazi na vikend posete prijateljima, sa sobom nosi polovinu svog nameštaja

Kralj Čarls poznat je po neobičnim sklonostima, a kada odlazi na vikend posete prijateljima, sa sobom nosi polovinu svog nameštaja. Čini se neverovatno, ali ove detalje izneo je autor Tom Bower u svojoj uspešnici „Kralj buntovnik“.

„Kralj je poslao svoje osoblje dan ranije sa kamionom koji je prevozio nameštaj kako bi zamenio savršeno prikladan nameštaj u sobama za goste. I ne samo poneku komodu: kamion je sadržao ništa manje od kompletnih spavaćih soba Čarlsa i Kamile, uključujući ortopedski krevet, zajedno sa njegovom ličnom posteljinom. NJegovo osoblje se takođe pobrinulo da spakuje mali radio, Čarlsovu ličnu dasku za WC, rolu toalet papira Kleenex Premium Comfort, viski Laphroaig i flaširanu vodu (za obe spavaće sobe), plus dve slike pejzaža škotskog visoravni.“ Pored svega navedenog, Čarls sa sobom nosi i svoju organsku hranu.

Monarh je, čini se, majstor u pretvaranju običnih jela u luksuzne obroke prilagođene svojim ukusima. Tom Quinn u svojoj knjizi „Da, gospođo“ – bestseleru koji obrađuje istoriju kraljevske službe – opisuje poseban ritual koji kralj zahteva prilikom pripreme jaja za popodnevni čaj. „On nikada nije sam kuvao jaja i pekao mafine. Pošto je, kao i mnogi ljudi, Čarls izbirljiv oko toga kako se njegova jaja kuvaju, a pošto su jaja poznato teška za pripremu baš onako kako treba, insistira da se šest jaja skuva tako da barem dva budu baš onakva kakva on voli.“

Ovakav pristup značio bi da, ukoliko Čarls svakodnevno uživa u jajima i mafinima popodne, kraljevska kuhinja nedeljno potroši otprilike 42 jaja samo da obezbedi savršeno pripremljena jaja za kralja. Ipak, kraljevska porodica je ranije demantovala navode o istovremenom kuvanju većeg broja jaja.

(Večernjilist.hr)

