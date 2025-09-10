STIGLO ZVANIČNO SAOPŠTENJE: Evo kada počinje emitovanje nove sezone takmičenja "Zvezde Granda"

Nova sezona muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" počeće sa emitovanjem 20. septembra.

Iz "Granda" su se oglasili saopštenjem u kom su naveli da će "Zvezde Granda" početi sa emitovanjem 20. septembra na Prvoj TV.

- Najgledaniji muzički šou "Zvezde Granda" vraća se na male ekrane i donosi uzbuđenje kakvo samo ovo takmičenje može da priredi. Najbolji na estradi ponovo će sedeti u stolicama žirija i birati najbolje među talentovanim kandidatima iz čitavog regiona. Publiku očekuju spektakularni nastupi, emotivne priče i borba za prestižnu titulu koja menja živote. Zvezde Granda godinama važe za najpopularniji šou program, a nova sezona obećava još više iznenađenja, smeha, emocija i neverovatnih muzičkih trenutaka. Spremite se, jer ove jeseni zvezde se vraćaju! Od 20. septembra svake subote od 21 čas budite uz Prvu televiziju i vaš omiljeni šou! - glasi njihovo saopštenje.

U žiriju će se ove sezone naći Ceca Ražnatović, Dara Bubamara, Snežana Đurišić, Đorđe David, Dragan Kojić Keba i Ana Bekuta.

Osim glavnog žirija, tu je i produkcijski žiri, koji čine direktor "Granda" Goran Šljivić, ali i Voja Nedeljković.

(Grand)

