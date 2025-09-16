STIVEN SIGAL OTKRIO DA LI KORISTI SRPSKI PASOŠ: Glumac kaže da se u našoj zemlji oseća kao u Toskani - "Uživam kad god dođem ovde"

Stiven Sigal je po treći put u Srbiji, a povod je snimanje novog akcionog trilera "Order of the dragon".

U Beogradu u drugoj polovini septembra počinje snimanje novog akcionog trilera "Order of the Dragon". Premijera je planirana za 2026. u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina.

Tim povodom upriličena je konferencija, a jedan od glavnih glumaca, holivudska legenda Stiven Sigal, kao i reditelj odgovarali su na pitanja novinara.

"Otišli smo van Beograda, a kao da sam u Toskani"

Sigal je već nekoliko puta posećivao našu zemlju, a nas je zanimalo kako provodi slobodno vreme u Srbiji, te je otkrio:

"Išao sam van Beograda, na selo, i imao sam lep ručak sa prijateljima. Osećaj je kao da sam u Toskani, zaista je prelepa priroda. U tome stvarno uživam, jako je lepo. U Srbiji imam jako puno prijatelja, uživam u razgovoru sa njima. Razgovarali smo šta ima novo i pokušali da nadoknadimo propušteno vreme."

Glumac je, kako piše Mondo, pre neko veče proveo na Fruškoj Gori sa prijateljima iz Srbije, te da je upravo ovaj kraj uporedio sa Toskanom.

Omiljeno srpsko jelo - paprika!

Na pitanje šta najviše voli od srpskih specijaliteta, odgovorio je kao iz topa: "Papriku, to stvarno volim!"

S obzirom da ima srpsko državljanstvo, sve je zanimalo da li koristi srpski pasoš, na šta je odgovorio: "Da, koristim ga. Koristio sam ga u više navrata!"

"Volim ovu zemlju, sjajna je, pored snimanja to je jedan razloga zašto sam ovde. Imam jako puno prijatelja koje sam video, stvarno uživam kad god dođem", izjavio za Mondo.

(Mondo)

