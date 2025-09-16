Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

STIVEN SIGAL OTKRIO DA LI KORISTI SRPSKI PASOŠ: Glumac kaže da se u našoj zemlji oseća kao u Toskani - "Uživam kad god dođem ovde"

Stiven Sigal je po treći put u Srbiji, a povod je snimanje novog akcionog trilera "Order of the dragon".

1758005644_Foto-Z.-Jovanovic-Profimedia.jpg
Foto: Z. Jovanović, Profimedia
Oglas

U Beogradu u drugoj polovini septembra počinje snimanje novog akcionog trilera "Order of the Dragon". Premijera je planirana za 2026. u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina.

Tim povodom upriličena je konferencija, a jedan od glavnih glumaca, holivudska legenda Stiven Sigal, kao i reditelj odgovarali su na pitanja novinara. 

"Otišli smo van Beograda, a kao da sam u Toskani"

Sigal je već nekoliko puta posećivao našu zemlju, a nas je zanimalo kako provodi slobodno vreme u Srbiji, te je otkrio:

"Išao sam van Beograda, na selo, i imao sam lep ručak sa prijateljima. Osećaj je kao da sam u Toskani, zaista je prelepa priroda. U tome stvarno uživam, jako je lepo. U Srbiji imam jako puno prijatelja, uživam u razgovoru sa njima. Razgovarali smo šta ima novo i pokušali da nadoknadimo propušteno vreme."

Glumac je, kako piše Mondo, pre neko veče proveo na Fruškoj Gori sa prijateljima iz Srbije, te da je upravo ovaj kraj uporedio sa Toskanom.

Omiljeno srpsko jelo - paprika!

Na pitanje šta najviše voli od srpskih specijaliteta, odgovorio je kao iz topa: "Papriku, to stvarno volim!"

S obzirom da ima srpsko državljanstvo, sve je zanimalo da li koristi srpski pasoš, na šta je odgovorio: "Da, koristim ga. Koristio sam ga u više navrata!"

"Volim ovu zemlju, sjajna je, pored snimanja to je jedan razloga zašto sam ovde. Imam jako puno prijatelja koje sam video, stvarno uživam kad god dođem", izjavio za Mondo.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas