Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

STIVEN SIGAL POSETIO VRNJAČKU BANJU: Glumac prošetao promenadom, obišao crkvu, a planira i da kupi stan u jednom od najlepših mesta u Srbiji

Poznati glumac u Beograd je došao zbog snimanja filma, ali je posetio i jednu od nalepših srpskih banja.

1758267151_Foto-Profimedia-Shutterstock-vikipedia.jpg
Foto: Profimedia, Shutterstock, Vikipedia
Oglas

Popularni glumac Stiven Sigal Beogradu počinje sa snimanjem novog akcionog trilera "Order Of The Dragon", u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina. Međutim, nakon što je stigao u srpsku prestonicu, posetio je i Vrnjačku Banju.

Sigal je posetio je crkvu u banjskom parku i prošetao promenadom.

- Ovo mesto je okruženo planinama, sa svežim vazduhom i vodom. Banja je poznata po lekovistosti i ljudi iz celog sveta dolaze ovde - rekao je glumac javlja Radio televizija Srbije.

Boban Đurović, predsednik Opštine Vrnjačka Banja, dodaje:

- Ovaj glumac će imati svoj stan u Vrnjačkoj Banji, u Vrnjačkoj Banji će kupiti svoju stambenu jedinicu i nadam se da ćemo u budućnosti imati priliku da ga u nekoj neformalnoj svojoj šetnji, uživanju u Vrnjačkoj Banji, vidimo kao, možemo slobodno reći, kao nekog našeg sugrađanina.

Sigal kaže da planira da deo vremena provodi u Vrnjačkoj Banji, kako bi bolje upoznao i nju i njene ljude. Srpsku kuhinju, kaže, već dobro poznaje.

Stiven Sigal, glumac, objašnjava: "Svakom ko ima iole zdrave pameti jasno je da ovde ne jedem ništa drugo sem srpske hrane."

(RTS)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas