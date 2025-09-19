STIVEN SIGAL POSETIO VRNJAČKU BANJU: Glumac prošetao promenadom, obišao crkvu, a planira i da kupi stan u jednom od najlepših mesta u Srbiji

Poznati glumac u Beograd je došao zbog snimanja filma, ali je posetio i jednu od nalepših srpskih banja.

Popularni glumac Stiven Sigal Beogradu počinje sa snimanjem novog akcionog trilera "Order Of The Dragon", u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina. Međutim, nakon što je stigao u srpsku prestonicu, posetio je i Vrnjačku Banju.

Sigal je posetio je crkvu u banjskom parku i prošetao promenadom.

- Ovo mesto je okruženo planinama, sa svežim vazduhom i vodom. Banja je poznata po lekovistosti i ljudi iz celog sveta dolaze ovde - rekao je glumac javlja Radio televizija Srbije.

Boban Đurović, predsednik Opštine Vrnjačka Banja, dodaje:

- Ovaj glumac će imati svoj stan u Vrnjačkoj Banji, u Vrnjačkoj Banji će kupiti svoju stambenu jedinicu i nadam se da ćemo u budućnosti imati priliku da ga u nekoj neformalnoj svojoj šetnji, uživanju u Vrnjačkoj Banji, vidimo kao, možemo slobodno reći, kao nekog našeg sugrađanina.

Sigal kaže da planira da deo vremena provodi u Vrnjačkoj Banji, kako bi bolje upoznao i nju i njene ljude. Srpsku kuhinju, kaže, već dobro poznaje.

Stiven Sigal, glumac, objašnjava: "Svakom ko ima iole zdrave pameti jasno je da ovde ne jedem ništa drugo sem srpske hrane."

