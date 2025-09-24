"STVARNO NISAM NORMALAN": Dejan Milićević napravio grešku u spotu za Cecinu pesmu "Idi dok si mlad"

Da li ste primetili ovaj detalj?

Dejan Milićević, poznati režiser muzičkih spotova, priznao je da je napravio grešku u spotu za pesmu "Idi dok si mlad" Cece Ražnatović. NJu je primetio samo mali broj ljudi, ali njemu ona i dalje mu smeta.

Milićević je sarađivao sa mnogim velikim zvezdama naše estrade, uključujući Cecu Ražnatović, za koju je režirao brojne spotove. Iako su svi doživeli veliki uspeh, u spotu za pomenutu pesmu se dogodila jedna greška.

Postoji scena gde drvoseča ulazi u auto sa sekirom u ruci, umesto da je baci. Milićević je priznao da mu je ova greška promakla.

- Tu ima jedna greška baš u tom spotu, mislim slučajna je greška, ali stvarno nisam normalan. Drvoseča umesto da baci sekiru kada ulazi u auto, on je ušao sa sekirom - rekao je Milićević za Grand, dodajući da mu je žao što je greška ostala u spotu.

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU