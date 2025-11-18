Oglas
SVAKA ŽENA U JUGOSLAVIJI JE ŽELELA DA IZGLEDA KAO ONA: Niko nije znao kroz koju agoniju je prolazila, zbog onog šta joj je muž uradio ostala je bez kose

Linda Evans je imala momenat slave koji je vinuo u nebesa, a potom su usledili događaji zbog kojih je pala niže od svih

1763451480_profimedia-0981219296.jpg
Foto: Profimedia
Nije bilo Jugoslovenke koje nije obožavalia Kristal Karinton u slavnoj seriji Dinastija. Mnoge su se oblačile kao ona, išle kod frizerke sa željom da imaju isti paž, ali malo koja od njih je bila svesna pakla kroz koji je Linda Evans prolazila. 

Nakon što je napustila seriju Dinastija, Linda se delimično penzionisala iz glume, da bi se posvetila fitnesu. Osnovala je mali lanac fitnes centara i nastavila da živi svoj "mali" skromni život daleko od očiju javnosti. 

Danas Linda Evans puni 83 godine, a pogledajte kako izgleda danas:

Foto: Profimedia

Depresija je skoro uništila

Dva puta se udavala, ali nije imala mnogo sreće u ljubavi. Prvi suprug, Džon Derek, prevario ju je sa glumicom Bo Derek, koja je u tom trenutku bila 30 godina mlađa od njega.

Bo Derek je kasnije stalno izjavljivala da najviše žali zbog toga što je na takav način uništila jedan brak, ali u njenu odbranu sa Džonom Derekom je ostala do kraja njegovog života. 

I njen drugi brak, sa Stenom Hermanom završio se razvodom posle četiri godine braka, 1979. godine. Imala je i burnu jednogodišnju vezu sa muzičarem Janijem, koji ju je podsticao da se podvrgne estetskim operacijama.

Linda, koja je godinama imala probleme sa zavisnošću od lekova protiv bolova, uhapšena je 2014. godine zbog prebrze vožnje pod dejstvom opijata, kada je na zadnjem sedištu njenog džipa pronađena gomila pilula.Tada je nastao i sporan snimak na kome ona nema ni gram šminke i pod vidnim je uticajem nekih supstanci, ali je vešto skrivan naredne tri godine.

Glumica je godinama patila od neopisivih bolova u leđima, koji su bili toliki da je na momente pomišljala da oduzme sebi život. To ju je nateralo na neumerenu upotrebu medicinskih sredstava. Pored tih fizičkih bolova, ona je godinama patila i od depresije, a kasnije se zbog terapija i agresivnog lečenja problema sa leđima suočila sa gubitkom kose, zbog čega je morala da nosi periku.

(Stil)

