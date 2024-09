"TADA JOJ JE LUPIO ŠAMAR": Rada Živković i Bata Živojinović su bili kumovi, ali su se zbog jedne situacije žustro posvađali

Unuk Bate Živojinovića ispričao je anegdotu sa snimanja kultnog filma "Još ovaj put"

Miljko Živojinović, sin legendarnog Bate Živojinovića, podelio je zanimljivu priču o prijateljstvu između njegove porodice i Radmile Živković.

- Ona je bila direktna, jasna i divna žena, kao i njena porodica. Uvek su birali okruženje dobrih ljudi. Prvo su ona i Bata kliknuli, a naše porodice imaju dvostruko kumstvo. Bata joj je bio kum na venčanju, a kasnije je moja majka krstila Bojanu. To prijateljstvo se zadržalo i do danas. Biće nam još jasnije koliko je srpsko glumište i kultura izgubila njenim odlaskom - rekao je Miljko.

- Ja sam 1975. godine, sticajem okolnosti, bio prisutan na snimanju filma oko mesec dana. Iako sam imao samo 14 godina, mogao sam da vidim kako funkcionišu odnosi na setu. Tu je bio i Joca Živanović, reditelj i veliki intelektualac, koji joj je dao prvu ulogu i šansu. To prijateljstvo, koje je tada započelo između Bate i LJubiše trajalo je ceo život, a zajedno su radili mnoge filmove. Za mene, najbolja Batina uloga u kojoj je igrao sa Radom je "Još ovaj put". NJihov život se mnogo preplitao. Setim se i čuvenog šamara koji je Bata zadao Radmili tokom snimanja filma "Sok od šljiva", kada je povredio kičmu - kaže Miljko i objašnjava šta se dogodilo tokom snimanja čuvene scene:

- Bila je scena u kojoj Rada igra vlasnicu kafane i peva, dok je Bata menadžer. U jednom trenutku počinju da se raspravljaju i ona njega opsuje. Prvobitno je bilo predviđeno da joj udari šamar s leve strane. Bata joj je rekao da ne brine i da će sve biti u redu. Međutim, kada je scena počela, ona se malo pomerila udesno, a on joj je udario šamar s desne strane, što se jasno vidi u sceni. Tada se ona naljutila na njega, a Bata se pravio lud, pitajući je da li žele uverljivu scenu ili da igraju sam život. Kasnije je to pričala, govoreći kako je to iskustvo prenosila na svoje kolege - ispričao je sin Bate Živojinovića i dodao:

- Rada i njena porodica su uvek bili sastavni deo naših života. Tako je i dan danas - zaključio je Miljko u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1.

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU