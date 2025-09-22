"TADA NISAM ZNAO DA LI ĆU SE OPORAVITI": Žika Jakšić je bio u bolnici tokom finala prethodne sezone emisije "Nikad nije kasno" i tada se plašio samo jedne stvari

Nakon moždanog udara koji je imao pre dva meseca, Žika Jakšić se uspešno oporavlja, a sada je na snimanju emisije sve dirnuo svojim govorom.

Finale prethodne sezone emisije "Nikad nije kasno" završilo se bez Žike Jakšića koji je sve pratio iz kuće. Sada je on otvorio novu sezonu, a kada je emisiju odjavljivao mnogima je zastala knedla u grlu.

Vidno dirnut, Žika se obratio publici i takmičarima i osvrnuo se na protekla dva meseca koja su za njega bila izuzetno teška zbog zdravstvenih problema.

- Kada sam gledao finale prošle godine, sedeo sam pored televizora, bio šlogiran. Nisam mogao da pričam, ali emisija je zaista bila veličanstvena. Bio sam ponosan na sve, ali u tom momentu me spopala tuga. Nisam tada znao da li ću da se oporavim, da li ću ovako brzo da stupim na ovu scenu. Zamislio sam kako bi mi izgledao život bez emisije „Nikad nije kasno“. Pošao sam od pretpostavke da možda ne mogu da pričam razgovetno, ali mozak mi je ostao u funkciji, naći ću drugi posao. Palo mi je na pamet da neću biti deo emisije i zajedno sa vama se veseliti – rekao je Žika i dodao:

- Onda sam shvatio da je emisija zaista deo mog života. I onda mi je bilo tužno da pomislim da neću biti sa vama, hvala dragom Bogu, oporavio sam se. Hvala na podršci koju ste mi pružili.

U studiju je zavladala tišina, a onda je usledila vest koja je sve iznenadila i oduševila.

- U to ime večeras svi kandidati idu u drugi krug – saopštio je voditelj, a ova neočekivana odluka izazvala je ovacije u publici i suze kod mnogih takmičara.

(Grand)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU