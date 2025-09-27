TAJNA MLADOLIKOG IZGLEDA VERICE RAKOČEVIĆ: Izbacila je 6 stvari iz ishrane, a svaki dan radi vežbe za lice

Pogledajte kako Verica Rakočević uspeva da izgleda neverovatno u osmoj deceniji života

Modna kreatorka Verica Rakočević (77) pleni izgledom u osmoj deceniji, a kako kaže veoma vodi računa o svojoj ishrani.

- Ja ne jedem crni hleb, ne jedem beli hleb, pirinač, beli šećer, ne jedem pohovano, suhomesnato. Nikad ne zapržim kuvanu hranu. Meso jedem, ali retko. Puno jedem ribu - rekla je Verica Rakočević za "Hype TV" i otkrila šta obično jede za doručak i večeru:

- Jedem kačamak za doručak, sardinu sa lukom za večeru. Ona je puna omega 3 masnih kiselina i joda. Jedem puno povrća, domaća jaja, koziji mladi sir i kozije kiselo mleko. Imam u dvorištu svoje jabuke, koje je samo kiša dotakla.

Radi vežbe za lice

- Što se nege tiče, ne koristim ništa što u sebi ima konzervansa. Koristim prirodne kreme od smilja, dosta ricinusovog ulja. Dosta ja vremena provodim u kupatilu. Imam i vežbe koje svakodnevno radim za lice, a decenijama idem i na različite tretmane, ali ništa što podrazumeva ubrizgavanje u lice, nikakvi hijaluroni, botoksi i slično. Probala sam ja to jednom pa sam izgledala kao da su me pčele izujedale i trebalo mi je godinu dana da se oporavim. Ubacivanje bilo čega u kožu i lice mi je odvratno. Moj savet iskustveno, nikada ništa u sebe i na sebe ne stavljajte što nije prirodno.

Inače, Verica uživa u skladnom braku sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem, sa kojim je napravila oazu mira na Avali.

On je priznao da često dobija kritike na račun njihovog odnosa, te da mu često obožavateljke šalju poruke na društvenim mrežama poput: “Kako možeš sa babom” , na šta je on odlučio da odgovori na krajnje originalan način.

