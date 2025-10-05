TEŠKA ŽIVOTNA PRIČA NAJLEPŠE MANEKENKE SVETA: Silovana je kada je imala 17 godina, pa se udala za nasilnika koji ju je zlostavljao

Kare Otis se pre više od 20 godina povukla iz sveta mode, a iako ima i briljantnu uspešnu karijeru, više se priča o teškim zlostavljanjima koja je pretrpela.

Kare Otis je devedesetih žarila i palila modnim pistama, radila je sa najpoznatijim kreatorima i imala svetsku slavu. Ali, manekenka nestvarne lepote dugo nije imala sreće u ljubavi.Muškarci su je zlostavljali još od njenih ranih tinejdžerskih dana, a bolnu priču o silovanju moćnika iz modne industrije podelila je sa javnošću.

Manekenka Kare Otis se pre više od 20 godina povukla iz sveta mode, a iako iza sebe ima i briljantnu uspešnu karijeru, često se više priča o njenim ljubavnim brodolomima i teškim zlostavljanjima koja je pretrpela upravo u periodu najveće slave.

Još kao tinejdžerka počela je da se bavi manekenstvom, ali je u tom periodu imala ogromnih problema sa anoreksijom i zavisnošću od kokaina. Pored toga, Kare je jedna od 13 žena koje su javno istupile i optužile modnog agenta Žeralda Marija za silovanje. Naime, kako je manekenka tvrdila, Žerlad Mari ju je silovao kada je imala samo 17 godina.

U knjizi koju je objavila 2011. godine, „Beauty, Disrupted“, otkrila je kako ju je vlasnik modne agencije Elite Paris silovao i prodavao bogatim muškarcima i prijateljima. Navodno, Mari je smatrao da su device nefotogenične, pa je silovao devojke od 14 godina, a sve kako bi „bolje radile za njega“.

U to vreme je uspešni modni agent Mari bio veren sa još jednom divom sveta mode, Lindom Evanđelistom, koja je potvrdila da veruje u optužbe da je njen bivši suprug počinio teška zlodela, jer je i sama bila žrtva njegovog zlostavljanja, ali da ona tada ništa od nije znala o drugim devojkama.

Upravo modnog agenta Marija okrivili su mnogi za probleme sa zavisnošću od kokaina brojnih manekenki, jer je Žerlad navodno kupovao drogu kako bi devojke koje su radile za njega jele što manje i bile što mršavije.

Kare, koja je bila njegova žrtva, pretrpela je teška seksualna zlostavljanja koja su umnogome obeležila njen život i uticala na njeno psihičko stanje, jer su ozbiljno narušila njeno mentalno zdravlje.

„Zavisila sam od njega zbog hrane, novca, smeštaja…Držao je čak i moj pasoš. Bila sam u ranjivoj situaciji, a on je imao svu moć", ispričala je svojevremeno Otis.

Međutim, ovo nije jedino teško iskustvo koje je lepa manekenka doživela sa muškarcima. U toku snimanja filma „Divlja orhideja“, Kare je sarađivala sa Mikijem Rurkom, za kog se kasnije i udala. Popularna zvezda holivuda, Miki Rurk, važio je za najzgodnijeg muškarca Holivuda, ali je imao problema sa agresijom i zloupotrebom opijata, a svoju suprugu je godinama zlostavljao.

Kare je bila Rurkova druga žena, a njihov turbulentni brak trajao je šest godina. NJihov odnos obeležilo je teško nasilje i stalni pozivi policiji, a u jednom trenutku morala je zbog svega toga da se uključi i socijalna služba. Miki je bio optužen za fizičko i porodično nasilje nad Kare, a ona mu je ipak, uprkos svemu, iznova opraštala greške.

Ipak, nakon šest godina braka i zlostavljanja, Kare Otis je rešila da se razvede, a nakon razvoda 1998. godine rekla je kako smatra da su njeni loši odabiri muškarca uzrokovani upravo iskustvima zlostavljanja u tinejdžerskom periodu, koji su joj narušili sliku o sebi i bitno uticali na njeno psihičko stanje.

Međutim, godinama nakon teških trauma koje je preživela, Kare Otis je uspela da pronađe mir. Manekenka se 2005. godine ponovno udala, i to za javnosti nepoznatog inženjera Metjua Satona, sa kojim je dobila i dvoje dece. Danas ima 57 godina, a sa svojim suprugom i decom živi mirnim porodičnim životom daleko od očiju javnosti.

(Story.hr)

