Komentari: 0

TIM KRALJA ČARLSA DONEO VAŽNU ODLUKU: Pogledajte šta će se desiti sa njegovom omiljenom rezidencijom (FOTO)

Odluka se tiče svih koji vole kraljevsku porodicu i prate ono što se u njoj dešava

1758704270_1712147412_Untitled.jpg
Foto: Profimedia
Omiljena rezidencija NJegovog Veličanstva kralja Čarlsa III, škotski dvorac Balmoral, zatvorila je svoja vrata za posetioce, saopšteno je putem Instagrama.

U objavi je podeljena fotografija impresivnog zamka okruženog jesenjim lišćem, uz poruku da su dvorac, vrtovi i izložbeni prostori trenutno zatvoreni. Ipak, dobra vest je da će Balmoral ponovo biti otvoren u oktobru, a karte će biti dostupne od 1. oktobra.

Kralj Čarls je posle smrti svoje majke, kraljice Elizabete II, otvorio dvorac javnosti. Tokom godine, Balmoral se može obići u određenim terminima, kada posetioci imaju priliku da dožive njegovu raskoš iz prve ruke.

Zvanično saopštenje glasi:

- Balmoral zamak, uključujući vrtove i izložbe, trenutno je zatvoren za javnost i biće ponovo otvoren u oktobru. Pretplatite se na naš bilten kako biste prvi saznali datume posebnih događaja, informacije o ulaznicama, novosti sa imanja i dvorca, kao i najnovije kolekcije iz naše suvenirnice.

Jesen u Balmoralu – pravi mamac za posetioce

Od 17. do 19. oktobra, na imanju će biti održani Jesenji zanatski sajmovi. Posetioci će moći da uživaju u štandovima punim lokalnih specijaliteta, rukotvorina i unikatnih poklona. Ulaz na sajam je besplatan, dok se parking naplaćuje 5 funti.

U decembru, suvenirnica se pretvara u pravu zimsku bajku – okićena i prepuna pažljivo odabranih prazničnih poklona. Kako je prošle godine pisalo na društvenim mrežama:

- Zakoračite u našu božićnu radnju i otkrijte poklone koji spajaju bezvremensku eleganciju i bogato nasleđe Balmorala. Nakon kupovine, prošetajte imanjem i svratite u naš topli restoran obasjan svetlucavim lampicama.

Dvorac koji odiše istorijom

Balmoral je vekovima sinonim za kraljevske letnje dane. Bio je omiljeno mesto kraljice Elizabete II, a prvi su ga 1852. godine kupili kraljica Viktorija i princ Albert. Imanje se prostire na neverovatnih 50.000 hektara.

Ono što je posebno zanimljivo, Balmoral je privatno vlasništvo kralja Čarlsa III, a ne deo Kraljevskog poseda, pa vladar slobodno odlučuje o njegovoj budućnosti.

(Glossy)

