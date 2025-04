"TO JE MOJ RAJ": Neda Ukraden odlučila gde će provesti svoje poslednje dane

Pevačica Neda Ukraden otkrila gde će živeti kada napusti javnu scenu

Pevačica Neda Ukraden iza sebe ima bogatu karijeru i važi za nekog ko je ostvaren u svakom smislu te reči. Iako je još uvek puna energije, ona je odlučila gde će živeti kada se povuče sa javne scene.

- Ja sam svuda zapravo, na četiri adrese, ali mi je oaza mira Imotski, definitivno. Raj, to je moj raj. To je moj odmor, jako sam srećna tamo. Moguće da ću tamo doživeti posednje dane, ali sa mnom se nikad ne zna, ja sam ptica selica. Ja nisam nikad bila neto ko je odrastao samo u jednom dvorištu, u jednoj ulici i to je to. Za mene je celi svet na neki način moj dom. Svugde se lepo osećam zato što imam otvoreno srce i mozak. Ne smeta me što neko drugačije govori, drugačije jede, drugačije se odeva. Bitno je da imamo taj neki ljudski stav i poštovanje, rekla je Neda Ukraden za Story.hr.

Podsetimo, Nedu često upoređđuju sa pevačicom Šer, a evo kako ona reaguje kada čuje te komentare.

- Naravno da svakome imponuje da mu neko kaže da je kao Šer. Zna se šta je ona postigla i u kojim okvirima, tako da super je što se tako priča. Nemam ništa protiv, a najbolje od svega je što nije karijeru gradila na skandalima, radila je samo ono što smatra da je potrebno - rekla je svojevremeno Neda za Blic.

