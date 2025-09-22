TOM HOLAND HITNO PREBAČEN U BOLNICU NAKON POVREDE NA SNIMANJU SPAJDERMENA: Obustavljen dalji rad na filmu

Tom Holand je zadobio povredu glave

Glumac Tom Holand je navodno hitno prebačen u bolnicu nakon što je jedna od njegovih akcionih scena na snimanju filma „Spajdermen: Novi dan“ pošao po zlu u petak.

Britanski glumac (29) je, prema pisanju Dejli Mejla, imao povredu glave nakon pada na setu u studiju Livsden u Votfordu. Snimanje Marvelovog filma je za sada obustavljeno, a glumac je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Veruje se da će snimanje biti na čekanju nekoliko nedelja dok se Tom ne oporavi. Tomov otac Dominik prisustvovao je dobrotvornoj večeri u Mejferu u nedelju, potvrdivši da će njegov sin biti odsutan sa snimanja „neko vreme“. Glumac je takođe bio prisutan na događaju, pozirajući za fotografije sa svojom koleginicom i partnerkom Zendajom.

Međutim, objavljeno je da je Tom rano otišao nakon što se nije osećao dobro.

Tom trenutno ima neverovatno zauzet raspored jer on i njegova verenica Zendaja takođe glume u filmu „Odiseja“, Kristofer Nolanovoj adaptaciji Homerovog epa.

Par se pojavljuje zajedno u filmu nakon što su započeli romansu u njegovom prvom dugometražnom filmu kao Marvelov junak, „Spajdermen: Povratak kući“ 2016. godine.