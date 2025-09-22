Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

TOM HOLAND HITNO PREBAČEN U BOLNICU NAKON POVREDE NA SNIMANJU SPAJDERMENA: Obustavljen dalji rad na filmu

Tom Holand je zadobio povredu glave

1758526971_profimedia-1027546767.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Glumac Tom Holand je navodno hitno prebačen u bolnicu nakon što je jedna od njegovih akcionih scena na snimanju filma „Spajdermen: Novi dan“ pošao po zlu u petak.

Britanski glumac (29) je, prema pisanju Dejli Mejla, imao povredu glave nakon pada na setu u studiju Livsden u Votfordu. Snimanje Marvelovog filma je za sada obustavljeno, a glumac je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. 

Veruje se da će snimanje biti na čekanju nekoliko nedelja dok se Tom ne oporavi. Tomov otac Dominik prisustvovao je dobrotvornoj večeri u Mejferu u nedelju, potvrdivši da će njegov sin biti odsutan sa snimanja „neko vreme“. Glumac je takođe bio prisutan na događaju, pozirajući za fotografije sa svojom koleginicom i partnerkom Zendajom. 

Međutim, objavljeno je da je Tom rano otišao nakon što se nije osećao dobro.

Tom trenutno ima neverovatno zauzet raspored jer on i njegova verenica Zendaja takođe glume u filmu „Odiseja“, Kristofer Nolanovoj adaptaciji Homerovog epa.

Par se pojavljuje zajedno u filmu nakon što su započeli romansu u njegovom prvom dugometražnom filmu kao Marvelov junak, „Spajdermen: Povratak kući“ 2016. godine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zendaya (@zendaya)

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas