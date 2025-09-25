Oglas
TRAGIČNI SUSRETI SA SUDBINOM: Pevači čiji je život prekinut u saobraćajnim nesrećama

Saobraćajne nesreće odnele su živote nekih od najvećih pevačkih zvezda sa naših prostora

1758796052_14793a33-dc78-4e85-8cc2-ca5232a72e7d.jfif
Foto: Milena Anđela, V. Danilov, ATA images, I. Marinković Jovana
NJihova smrt nije ugasila njihove pesme – naprotiv, one su ostale večni podsetnik na talenat koji je surovo prekinut na putu.

 

Silvana Armenulić (1939–1976)

Kraljica jugoslovenske muzike stradala je 10. oktobra 1976. na autoputu Beograd–Niš. Vozeći se Ford Granadom, zajedno sa sestrom Mirjanom Barjaktarević i Radom Jašarevićem, naišla je na kamion u suprotnoj traci. Niko nije preživeo.

Silvanina smrt je šokirala čitavu Jugoslaviju, a njen glas ostao je simbol emocije i tuge.

 

Toše Proeski (1981–2007)

Mlad, harizmatičan i voljen u svim zemljama regiona, Toše je poginuo 16. oktobra 2007. u Hrvatskoj, na autoputu Zagreb–Lipovac. Imao je samo 26 godina kada je vozilo u kojem je bio udario kamion.

NJegov odlazak je obeležio čitavu generaciju, a pesme poput „Još i danas zamiriše trešnja", „Igre bez granica“ i „Soba za tugu“ i danas bude emocije.

Šaban Šaulić (1951–2019)

Kralj narodne muzike izgubio je život 17. februara 2019. u Nemačkoj, kada se vraćao sa nastupa u Bielefeldu. NJegov automobil je, na autoputu kod Bilefelda, udario vozač koji je bio u alkoholisanom stanju.

Šabanova smrt duboko je pogodila milione ljudi, jer je bio jedna od najvoljenijih ličnosti estrade.

Sudbina koju nisu mogli da izbegnu

Tri velika glasa, tri različite generacije i tri tragične nesreće ostale su upamćene kao najtužniji trenuci muzičke scene regiona. NJihove karijere su prekinute u trenucima kada su još imale mnogo da ponude, ali su njihove pesme nastavile da žive, pretvarajući ih u legende.

