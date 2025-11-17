Oglas
· · Komentari: 0

TRPEO VELIKE BOLOVE SVE DOK JEDNOG JUTRA NIJE MOGAO DA USTANE: "Mislio sam proći će"

Voditelj Miloš Radenković tokom leta je operisao kičmu, a kako kaže čak četiri godine je ignorisao simptome i nije odlazio kod lekara da potraži pomoć. Sve dok jednog jutra više nije mogao da ustane iz kreveta.

1763372413_042cc3ea66233dcb6c0e32b4f907a5ad122ff7d9.jpg
Foto: Jutjub/printskrin/ TV Prva
Miloš Radenković je trpeo velike bolove, ali im nije pridavao veliku pažnju. Međutim, kako su oni postajali sve jači, uradio je magnetnu rezonancu, gde mu je dijagnostikovana diskus hernija, zbog čega je morao na operaciju.

- Primetio sam pre otprilike četiri godine, kada su ti bolovi postali drugačiji od uobičajenih. Posle sam shvatio da taj problem vučem mnogo duže. Trenirao sam, išao u teretanu, na redovne treninge fudbala i uvek prepisuješ tim nekim vežbama i upalama. Pre četiri godine noge su krenule da trnu. Malo trne, posle pet minuta hoda prestane. Odlagao sam odlazak kod lekara sigurno dve godine, mislio sam proći će. Tek posle dve godine sam odlučio da snimim kičmu i tada su mi postavili dijagnozu diskus hernije - rekao je voditelj i dodao:

- Tada mi još nisu rekli da je operacija obavezna. Bila je ozbiljna slika, ali su prvo predložili razne metode. Išao sam kod fizioterapeuta, na terapije, na vežbe, sve sam pokušavao i u jednom trenutku meni jeste bilo malo bolje, variralo je sa bolovima. Shvatio sam da ja dve godine trpim ozbiljne bolove, do te mere da ne možeš normalno ni da sediš, kad ustaneš trnu ti noge, bole te leđa, noge... Imao sam problem taj da mi je iscureo disk i pritisao nerv, zbog čega mi se bol spuštao skroz do palca. U početku je to bila jedna noga, posle su bile obe, pa naizmenično - kaže Radenković.

- Posle nekih od brojnih terapija koje sam imao, bilo mi je bolje 20 odsto. Osećao sam se kao da mogu sve, progledao sam. Odjednom, jedno veče kako sam legao, više nisam ustao iz kreveta. Imao sam bolove koje nikad jače u životu nisam osetio, toliko jake da ni injekcije nisu pomagale. Ništa nije pomagalo. Ponovo sam uradio magnetnu rezonancu i otišao kod neurohirurga koji mi je rekao da sam za operaciju - otkriva voditelj za Prvu.

(Blic)

