UDALA SE ZA LUDAKA, DECA JOJ OKRENULA LEĐA, OPERISALA ŠTA JE STIGLA: Holivud ne može da se zasiti tračeva i poteza koje Nikol Kidman pravi

Nikol Kidman je promenila svoj lični opis kada je iz Australije došla u Holivud, a onda su plastične operacije izmakle kontroli

Lepe žene često imaju lošu sreću u ljubavnom životu, pa čak i poznate ličnosti ponekad imaju slomljena srca. Dženifer Aniston je oduvek sanjala da postane majka i nadala se da će jednog dana zatrudneti sa svojim suprugom, Bredom Pitom, ali je on upoznao Anđelinu Džoli na setu filma „Gospodin i gospođa Smit“ i podneo zahtev za razvod od fatalne brinete. Šarliz Teron se takođe više puta suočila sa izdajom svojih momaka, a Lindu Evanđelistu je odbio milijarder Fransoa-Anri Pino odmah nakon što mu je saopštila da je trudna.

Anđeoski lep izgled nije garantovao sreću u ličnom životu Nikol Kidman. Slomila je hiljade muških srca tokom svoje holivudske karijere, ali sa 58 godina ponovo je sama. Nedavno je objavljeno da je dobitnica Oskara podnela zahtev za razvod od svog supruga, Kita Urbana: on nije mogao da toleriše njenu angažovanost u nizu erotksih filmova, a ona je odbijala da zažmuri na njegove neverstva. U međuvremenu, Nikol Kidman je uvek bila spremna da učini bukvalno sve za glavne muškarce u svom životu, uključujući i plastične operacije kako bi prestala da stari.

Kažu da se prava ljubav može pronaći samo slučajno, ali Tom Kruz nikada nije bio ljubitelj tog koncepta. Godine 1989, video je film Reja Ingrama „Mrtva tišina“ i zaljubio se u glavnu glumicu, Nikol Kidman. U to vreme, ona je još uvek živela u rodnoj Australiji, ali upravo joj je ovaj dramatični triler doneo svetsku slavu.

Međutim, glumica se i dalje nije žurila da se preseli na drugi kontinent bliže Holivudu, pa je Tom stvar uzeo u svoje ruke. Trebalo je da počne snimanje filma „Dani groma“, ali nije mogao da pronađe partnerku. Onda je Kruz ubedio producente da pošalju Nikol na audiciju i ona je na kraju dobila ulogu.

Kasnije je glumica rekla da joj je prvi susret sa Tomom Kruzom zauvek promenio život. Pre njihovog prvog čitanja za stolom, čekala ga je ispred studija kako bi se srela sa njim licem u lice, umesto pred bučnom gomilom. Stigao je na set u skupom automobilu i, nakon što ju je pozdravio, čvrsto se rukovao sa Nikol. Glumica je odmah osetila strujni udar među njima i odmah shvatila da će njihovo prijateljstvo biti više od samo prijateljstva između dvoje kolega.

Dok je Tom Kruz inicirao njihovu saradnju, Nikol Kidman je stvar uzela u svoje ruke što se tiče privatnog života. Čekala je da se glumac razvede od svoje supruge, Mimi Rodžers, a zatim je preduzela odlučnu akciju. Nikol je prva pozvala Toma da izađu i bila je prva koja je priznala svoja osećanja. U to vreme, imala je samo 23 godine, Tom je bio pet godina stariji, ali to glumicu nimalo nije uznemirilo. Krajem 1990. godine, Tom Kruz i Nikol Kidman su se venčali, a par je odmah proglašen najlepšim u Holivudu. Iako je to oduševilo glumicu, to je istovremeno postalo i težak teret.

Selidba u Holivud bio je veliki korak u karijeri Nikol Kidman, ali se dugo osećala nesigurno u Sjedinjenim Državama. Sa svojom svetlom kožom i bujnim crvenim loknama, smatrana je nenadmašnom lepoticom u Australiji. Međutim, u Sjedinjenim Državama u to vreme, druge žene su bile popularne: ili zavodljive buntovnice poput Dženifer Lopez ili androgine, providne žene poput Kejt Mos.

Nikol Kidman je imala potpuno neosnovane nesigurnosti, jer su svi koji su videli makar jedan njen film počeli da joj se dive. Međutim, zvezda je i dalje bila prestravljena da će se Holivud uskoro razočarati u nju i, što je najgore od svega, da će se njen muž razočarati u nju.

Tada je svet zaboravio da je Nikol Kidman nekada bila crvenokosa. Počela je redovno da farba kosu u plavo (glavno je bilo da joj ne raste izrastak!) i čak je odlučila da se podvrgne neobičnom plastičnom zahvatu. Na crvenom tepihu, pored svog zgodnog muža, stalno je bila primorana da se smeši, ali glumici se njen osmeh nikada nije dopao. Nije joj se dopadao način na koji joj se gornja usna podiže, pa je uradila korekciju frenuluma u ​​specijalističkoj stolici. Postupak je bio jednostavan, ali je označio početak velikog „poboljšanja“ Nikol Kidman.

Broj obožavalaca Nikol Kidman je rastao sa svakom godinom koja je prošla, nije joj manjkalo uloga i redovno je bila nominovana za prestižne nagrade, pa se njeno samopoštovanje vremenom stabilizovalo. Do 33. godine glumica je postala priznati holivudski seks simbol, ali to nije spasilo njen brak, niti dvoje usvojene dece.

Krajem devedesetih, novinari su sve više počeli da primećuju da zvezde gotovo stalno deluju iritirano na crvenom tepihu, razmenjujući samo oštre primedbe. A početkom 2001. godine, Tom Kruz je podneo zahtev za razvod. Priča se da je Kidman, ne znajući da je trudna u to vreme, doživela pobačaj zbog stresa. Sama glumica nikada nije potvrdila ovu informaciju, ali je priznala da je doživela pobačaj tokom prve godine njihovog braka.

Kada su je pitali šta ju je kod Toma Kruza osvojilo, glumica je odgovorila: bio je moćan i uticajan, i ona se osećala bezbedno u njegovoj blizini. Međutim, ta ista dominantna priroda je kasnije izmakla kontroli i okrenula se protiv glumice. Tom Kruz se u jednom trenutku zainteresovao za sajentologiju i želeo je da njegova žena bude više zainteresovana za religiju nego za karijeru. Kidmanova, međutim, nije želela da rizikuje svoju budućnost u Holivudu i aktivno je nastavila da prihvata nove ponude reditelja.

U početku je to bila samo mala porodična svađa, ali je brzo eskalirala u skandale. Glumica je pokušala sve što je mogla da spase brak i zamolila je Toma Kruza da prisustvuje terapiji za parove, ali on nije hteo da je posluša. Prošlo je skoro dve godine između podnošenja papira za razvod i zvaničnog poništenja braka, godine intenzivnog stresa, i na kraju, razvod je bio pravo oslobođenje za glumicu, mada i udarac. Fotografije Nikol kako skače niz ulicu i peva uz pesmu koja joj je svirala u slušalicama, navodno slaveći razvod od Toma Kruza, kružile su internetom. Kasnije je otkriveno da je fotografija sa filmskog seta, ali zvezdina tuga zbog porodičnog života nije dugo trajala.

Najveće razočaranje razvoda za Nikol Kidman bila je činjenica da su joj deca okrenula leđa, radije živeći sa ocem. Glumica je bežala od svih svojih ličnih borbi kroz posao, a uspeh nije dugo čekao. Godine 2002. glumila je u filmu Stivena Daldrija „Sati“, a 2003. osvojila je Oskara za ulogu spisateljice Virdžinije Vulf. Nakon što je primila zlatnu statuetu, Kidman je ponosno rekla novinarima: „Vidite, ja nisam samo senka Toma Kruza.“

Međutim, bilo bi pogrešno reći da je razvod bio potpuno bezbolan za glumicu. Depresija je sustigla zvezdu tek nekoliko godina kasnije: priznala je da je mislila da je nijedan muškarac više nikada neće voleti. Holivud je vršio još veći pritisak na glumicu, pa se na neko vreme vratila u Australiju i tamo počela da posećuje psihologa. Terapija je pomogla i glumica se vratila u Sjedinjene Države sa obnovljenom snagom.

Kasnije je pozvana na događaj u Los Anđelesu u čast poznatih Australijanaca, i tamo je Nikol ugledala Kita Urbana u gomili. Muzičar i dobitnik Gremi nagrade odmah je privukao glumicu. Rekla je da je to bilo baš kao njeno iskustvo sa Tomom Kruzom: gledajući Kita Urbana, zvezda je znala da će se sigurno venčati i provesti ostatak života zajedno.

Kit Urban nikada nije bio stidljiv, ali nije Kidman pokazao pažnju koju je zaslužila na tom prvom sastanku — jednostavno nije bio zainteresovan. U to vreme je prolazio kroz težak raskid sa bivšom devojkom i nije tražio novu vezu. Kidman, međutim, nije htela da propusti priliku. Dobila je njegov broj telefona i pozvala ga nekoliko dana kasnije, pitajući ga da li bi želeo da je pozove da izađu. Nije je odvratila činjenica da je Urbanova zavisnost od droge u to vreme bila javno poznata. Štaviše, uspela je da ubedi umetnika da prestane sa svojom zavisnošću i obećala mu je značajnu sumu novca za svaku godinu trezvenosti u njihovom braku.

Godinu dana nakon njihovog prvog sastanka, Nikol Kidman i Kit Urban su se prvi put pojavili zajedno u javnosti. Glumica se prisetila koliko je uživala noseći svoje najviše potpetice: Tom Kruz je bio besan kada je Nikol izgledala viša od njega na crvenom tepihu, što ju je primoralo da potpuno osveži svoju kolekciju cipela. Kit Urban je, međutim, bio potpuno nesvestan takvih gluposti i činio joj se kao savršen muškarac. 2006. godine poznate ličnosti su se venčale u Sidneju. Iznenađujuće, Nikol Kidman je čak poslala Tomu Kruzu pozivnicu za venčanje, misleći da će im to pomoći da zakopaju ratne sekire, ali on se nije pojavio. Štaviše, bivši supružnici i dalje zakazuju svoje rasporede tako da se ne sretnu na bilo kojim društvenim događajima.

Činilo se da je Nikol Kidman odbacila sve komplekse zbog svog izgleda nakon što je primljena u Holivud, ali vremenom su se oni vratili. Godine su postale preveliki izazov za zvezdu, i ona je odlučila da ih prevaziđe uz pomoć plastične hirurgije.

Tokom proteklih nekoliko godina, zvezda se podvrgla fejsliftingu, podizanju kapaka, rinoplastiki i podizanju grudi, dobila je vinire, a nije zanemarila ni botoks ni filere. Priča se da je čak imala više od jednog fejslifta, što joj je promenilo oblik ušiju. Naravno, toliki broj velikih procedura uticao je na njene izraze lica, zbog čega je dugo kritikovana. Neki su čak rekli da je to ono što ju je sprečilo da dobije nominaciju za Oskara za film „Dobra devojka“, iako je ipak bila nominovana za Zlatni globus.

Oskar je mogao biti velika uteha za glumicu, jer se priča da je „Loša devojka“ razlog zašto je Nikol Kidman ostavila Kita Urbana. Seks scene njegove žene sa mladim, zgodnim Harisom Dikinsonom su ga razbesnele, ali je sama glumica bila oduševljena snimanjem. Brak slavnog para je polako počeo da se raspada pre oko dve godine, a Kit Urban nije gubio vreme. Neki insajderi izveštavaju da je započeo aferu sa svojom gitaristkinjom, 25-godišnjom Megi Bou. Ova izdaja je razbesnela Nikol Kidman, ali je ona iz situacije izašla dostojanstveno. Kit Urban je od nje dobio ogromnu sumu novca u brakorazvodnoj nagodbi, ali se nije uznemirila: ošišala je svoje upadljive šiške i nastavila da blista na crvenom tepihu.

