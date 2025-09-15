UMESTO NA CRVENOM TEPIHU ZAVRŠILA U URGENTNOM CENTRU: Sofiji Vergari pozlilo pre dodele Emi nagrada (VIDEO)

Sofija Vergara je morala da zameni svoj glamur sa crvenog tepiha tokom najveće televizijske večeri - dodele Emi nagrada.

Glumica je podelila sa pratiocima na Instagramu da je propustila dodelu Emi nagrada 2025. u nedelju, 14. septembra, nakon što je neposredno pre nego što je krenula na događaj dobila alergiju.

- Nisam stigla na dodelu Emi nagrada, ali jesam stigla u hitnu pomoć - napisala je Vergara, uz fotografiju njenog otečenog levog oka.

- Žao mi je što sam morala da otkažem! Najluđa alergija neposredno pre nego što sam ušla u auto!

U njenoj objavi se našao i snimak na kome se vidi kako leži u bolničkom krevetu i još jedan snimak snimljen dok je ispirala oko vodom u bolničkom lavabou.

Vergara je trebalo da bude voditeljka na ovogodišnjoj ceremoniji, ali su nepredviđene okolnosti ipak poremetile planove lepe glumice.

Ona nije jedino najavljeno ime koje nije stiglo na događaj. Erik Dejn je takođe bio imenovan kao voditelj, ali se nije pojavio.

Šta je još obeležilo Emi 2025?

Stiven Kolbert je imao jedan od najboljih govora večeri, nakon što je njegova sada otkazana serija „The Late Show“ proglašena za izuzetnu seriju. O

Oven Kuper iz serije „Adolescence“, je sa 15 godina, postao je najmlađi muški dobitnik nagrade za sporednog glumca u mini-seriji ili antologijskoj seriji.

Tramel Tilman je ušao u istoriju kao prvi Afroamerikanac koji je osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca u dramskoj seriji, za svoju ulogu u seriji „Severance“.

"Studio" je postavio novi rekord svojim pobedama u komediji, postavši najnagrađivanija humoristička serija u jednoj sezoni Emija.

