Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

UNUKA LJILJANE STJEPANOVIĆ JE TAKOĐE GLUMICA: Poznata je po ulozi u seriji "Selo gori, a baba se češlja", a zbog bake je u pozorištu od prve godine (FOTO)

Ksenija Repić nasledila je talenat i šarm od svoje bake Ljiljane Stjepanović.

1759924686_Foto-Ataimages.rs-Ljiljana.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Poznata glumica Ljiljana Stjepanović hospitalizovana je zbog komplikacija izazvanih trombofilijom. Iza sebe ima izuzetnu karijeru dugu više od 50 godina, tokom koje je ostvarila brojne nezaboravne uloge na filmu, televiziji i u pozorištu.

Ljubav prema glumi, prenela je i na mlađe generacije, njen talenat nasledila je unuka Ksenija Repić, koja polako gradi svoje ime na sceni. Ksenija je poznata po ulogama u popularnim televizijskim serijama poput "Selo gori, a baba se češlja" i "Azbuka našeg života". 

- Tada sam jasno uočila da je talentovana za glumu. Bila sam ponosna jer nisam od onih glumica koje kažu: 'Ne daj bože da mi dete bude glumac!' Ja sam savršeno srećna u svom poslu, tako da ne vidim razlog zašto bih joj branila da se time bavi. Drago mi je što uživa u tome - rekla je Ljiljana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ksenija Repic (@repic____)

- Ksenija je već sa godinu i po dana odgledala jednu od mojih predstava, a budući da sam je stalno dovodila na probe, ona je pravo pozorišno dete koje je raslo iza kulisa. Za nju je scena prirodan ambijent i nije neobično što ju je toliko zavolela. Bila je veoma mala kada je počela da pravi 'predstave' za sve nas u kući, sa četiri godine držala sam joj časove glume, a ona je sve upijala.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas