UNUKA LJILJANE STJEPANOVIĆ JE TAKOĐE GLUMICA: Poznata je po ulozi u seriji "Selo gori, a baba se češlja", a zbog bake je u pozorištu od prve godine (FOTO)

Ksenija Repić nasledila je talenat i šarm od svoje bake Ljiljane Stjepanović.

Poznata glumica Ljiljana Stjepanović hospitalizovana je zbog komplikacija izazvanih trombofilijom. Iza sebe ima izuzetnu karijeru dugu više od 50 godina, tokom koje je ostvarila brojne nezaboravne uloge na filmu, televiziji i u pozorištu.

Ljubav prema glumi, prenela je i na mlađe generacije, njen talenat nasledila je unuka Ksenija Repić, koja polako gradi svoje ime na sceni. Ksenija je poznata po ulogama u popularnim televizijskim serijama poput "Selo gori, a baba se češlja" i "Azbuka našeg života".

- Tada sam jasno uočila da je talentovana za glumu. Bila sam ponosna jer nisam od onih glumica koje kažu: 'Ne daj bože da mi dete bude glumac!' Ja sam savršeno srećna u svom poslu, tako da ne vidim razlog zašto bih joj branila da se time bavi. Drago mi je što uživa u tome - rekla je Ljiljana.

- Ksenija je već sa godinu i po dana odgledala jednu od mojih predstava, a budući da sam je stalno dovodila na probe, ona je pravo pozorišno dete koje je raslo iza kulisa. Za nju je scena prirodan ambijent i nije neobično što ju je toliko zavolela. Bila je veoma mala kada je počela da pravi 'predstave' za sve nas u kući, sa četiri godine držala sam joj časove glume, a ona je sve upijala.

(Mondo)

