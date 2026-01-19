Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

UŠAO U OSMU DECENIJU, I DALJE VAŽI ZA NEVIĐENOG FRAJERA I NAJPOŽELJNIJEG NEŽENJU: Burne ljubavi su mu došle glave, sada uživa kao nikad!

Oskarovac Kevin Kostner proslavio je 71. rođendan, a iza njega je niz uspešnih uloga, burnih ljubavi i velikih preokreta.

1768825962_profimedia-1066907460.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Slavni glumac Kevin Kostner bez obzira na to što je u osmoj deceniji, i dalje važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca u Holivudu. Nedavno je proslavio 71. rođendan, ali u njegovom žviotu se ništa nije promenilo.

Kostner je odrastao u Kaliforniji, a tek tokom studija marketinga je shvatio da voli glumu. U početku mu nije išlo najbolje, pa je morao da radi poslove "sa strane" kako bi zaradio novac.

Prva uloga dolazi 1983. u filmu "The Big Chill", ali u finalnom montiranju njegov deo je isečen, pa je tako Kostner ponovo ostao bez angažmana. Ipak, reditelj ga je zapamtio i dao mu ulogu u filmu "Silverado". Nakon toga, njegova karijera je krenula uzlaznom putanjom.

Buran ljubavni život

Kakav bi to život holivudskog glumca bio kada ne bi bilo bar nekoliko burnih ljubavi i poneka afera. Kevin Kostner je bio dva puta u braku i ima čak sedmoro dece.

Prva bivša supruga Sindi Silva upoznala je Kostnera još tokom studija. U braku su proveli 16 godina i dobili troje dece. Navodno je njihovom braku presudila afera koju je glumac imao tokom tokom snimanja filma "Waterworld".

Utehu nakon razvoda je pronašao kod Bridžet Runi, sa kojom je dobio sina.

Veza sa Kristin Baumgartner je privlačila dosta pažnje, a par je 2004. izgovorio sudbonosno "da". Izabranica mlađa 19 godina rodila mu je još troje dece, a ljubavna bajka se raspala na komadiće 2023. godine kada je Kristin podnela zahtev za razvod braka.

(Superžena)

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas