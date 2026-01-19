UŠAO U OSMU DECENIJU, I DALJE VAŽI ZA NEVIĐENOG FRAJERA I NAJPOŽELJNIJEG NEŽENJU: Burne ljubavi su mu došle glave, sada uživa kao nikad!

Oskarovac Kevin Kostner proslavio je 71. rođendan, a iza njega je niz uspešnih uloga, burnih ljubavi i velikih preokreta.

Slavni glumac Kevin Kostner bez obzira na to što je u osmoj deceniji, i dalje važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca u Holivudu. Nedavno je proslavio 71. rođendan, ali u njegovom žviotu se ništa nije promenilo.

Kostner je odrastao u Kaliforniji, a tek tokom studija marketinga je shvatio da voli glumu. U početku mu nije išlo najbolje, pa je morao da radi poslove "sa strane" kako bi zaradio novac.

Prva uloga dolazi 1983. u filmu "The Big Chill", ali u finalnom montiranju njegov deo je isečen, pa je tako Kostner ponovo ostao bez angažmana. Ipak, reditelj ga je zapamtio i dao mu ulogu u filmu "Silverado". Nakon toga, njegova karijera je krenula uzlaznom putanjom.

Buran ljubavni život

Kakav bi to život holivudskog glumca bio kada ne bi bilo bar nekoliko burnih ljubavi i poneka afera. Kevin Kostner je bio dva puta u braku i ima čak sedmoro dece.

Prva bivša supruga Sindi Silva upoznala je Kostnera još tokom studija. U braku su proveli 16 godina i dobili troje dece. Navodno je njihovom braku presudila afera koju je glumac imao tokom tokom snimanja filma "Waterworld".

Utehu nakon razvoda je pronašao kod Bridžet Runi, sa kojom je dobio sina.

Veza sa Kristin Baumgartner je privlačila dosta pažnje, a par je 2004. izgovorio sudbonosno "da". Izabranica mlađa 19 godina rodila mu je još troje dece, a ljubavna bajka se raspala na komadiće 2023. godine kada je Kristin podnela zahtev za razvod braka.

