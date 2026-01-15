UVEK JE NASMEJANA IAKO VODI TEŠKU BORBU: Jelena Rozga otvoreno govorila o zdravstvenim problemima koje ima

Iako je uvek nasmejana pred publikom, Jelena Rozga iskreno govori o zdravstvenim problemima, dijagnozi hipertireoze i borbi da ostane pozitivna.

Pevačica Jelena Rozga već godinama gradi veoma uspešnu karijeru na estradnoj sceni. Publika je voli ne samo zbog prepoznatljivog glasa i prirodne harizme, već i zbog vedrine i pozitivne energije kojom osvaja gde god da se pojavi.

Ipak, iako je u javnosti gotovo uvek viđamo nasmejanu i raspoloženu, Rozga se već duže vreme suočava sa zdravstvenim problemima, o čemu je otvoreno govorila u više navrata. Iako se to na prvi pogled ne primećuje, pevačica priznaje da joj zdravstvene tegobe ponekad otežavaju svakodnevni život, ali uprkos svemu nastoji da zadrži optimizam i pozitivan duh.

- Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"… Dobro je sve, pozitivna sam sad - rekla je Rozga.

Pevačica je jednom otkrila koju dijagnozu ima

- Odlučila sam da ispitam promene sa medicinske strane i nažalost, dijagnostikovana mi je hipertireoza - rekla je.

Kada su u pitanju poroci, Jelena priznaje da nije bez ijednog poroka.

- Tu i tamo zapalim. Svi imamo poroke. Koji je moj porok? Previše radim možda. Perfekcionizam je dobar za sve oko mene naravno, ali ja sam malo najteža sama sebi ustvari - priznaje ona za hrvatski InMagazin.

Ivan dobro podnosi razdvojenost

Podsetimo, pevačica uživa u ljubavi sa Ivanom Huljićem, a iako retko govori o njihovom odnosu, sada je otkrila pojedinosti iz ove ljubavne priče. Kako je naglasila, često je odsutna od kuće. Ono što se nametnulo kao pitanje jeste kako njen emotivni partner Ivan podnosi razdvojenost.

- Pa super je to podneo jer je Ivan odrastao u muzičkoj porodici. Tonči je, kad je Ivan bio mali, često putovao s Magazinom. Naravno, i ja sam puno na putu, ali on to apsolutno sve shvata, to je moj deo posla, putovanja, izostanci iz kuće. Ali onda, kad se vratim, ja sam tu za njega i uživamo - otkrila je Jelena za In Magazin.

Kako je rekla, kada završi sve poslovne obaveze, ona i Ivan otići će na putovanje i odmoriti se u pravom smislu te reči.

- U septembru ću uhvatiti par dana i negde ćemo otići, ne znam gde. Još nisam napravila nikakav plan, nekako sam fokusirana na koncerte i na posao. Kad dođe vreme odmoru, onda ću u dva-tri dana da razmislim i napravićemo plan gde ćemo - rekla je Rozga.

