"VASPITAČICE SU SE POTRUDILE DA LORENA NIŠTA NE SAZNA": Ana Sević progovorila Darkovom udesu

Pevačica i voditeljka Ana Sević otvorila je dušu o periodu kada je njen bivši suprug Darko Lazić imao tešku saobraćajnu nesreću.

Pevač Darko Lazić doživeo je noćas tešku saobraćajnu nezgodu na autoputu, a u kolima je sa njim bila supruga Katarina.

Kako pišu domaći mediji, Darko je bio pozitivan na alko-test i u krvi je imao 1,9 promila, međutim pevač je ove tvrdnje demantovao.

Podsetimo, pevač je i ranije više puta punio medijske stupce zbog saobraćajnih nezgoda, a jedna nesreća iz oktobra 2018. godine zauvek je promenila njegov život - tada je bio na ivici smrti.

Kada se nesreća dogodila Darko je bio u braku sa Anom Sević, a ona je nedavno goovrila o toma da joj je najteži momenat u životu bio kada se udes dogodio.

- On učestvuje u Loreninom životu koliko on smatra da treba da učestvuje. Bilo je teško zaštititi je, ne u našoj kući, jer mi ne gledamo televiziju, niti se komentariše bilo šta. Hvala Bogu na podršci, kada je Darko imao udes vaspitačice su bile divne i izašle nam u susret, one su se potrudile da Lorena ne sazna šta se njemu desilo iako je cela Srbija brujala o tome. Saznala je o tek kasnije kada je izašao iz bolnice. Taj period je bio jako težak zato što sam ja pred njom glumila da sam nasmejana, a ustvari je bio jedan totalni pakao - ispričala je Sevićeva.

(Blic)

