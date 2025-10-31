VAŽIO JE ZA NEVIĐENOG ZAVODNIKA, A U KREVETU BIO - TRUBA: Zavodio maloletnice, a onda ga je Natali Vud razotkrila i ukaljala imidž!

Elvis je iza javne slike zavodnika skrivao potpuno drugačiji privatni život – od „kralja predigre“ do opsesivno bliskog odnosa sa majkom, čiji je prerani gubitak ostavio dubok trag na njegovu psihu

Tokom svoje kratke, ali blistave karijere, legendarni kralj rokenrolaElvis Prislibio je poznat ne samo po muzici, već i po brojnim ljubavnim vezama– mnogima od kojih su godinama kasnije otkrivene uznemirujuće i šokantne pojedinosti. Njegove partnerke, među kojima su bile i vrlo mlade devojke, govorile su o tajanstvenom i mračnom delu njegove privatnosti koji se potpuno razlikovao od slike koju je Elvis negovao pred javnošću.

Iako je njegova supruga Prisila Prislibila jedina žena sa kojom se zvanično oženio, kralj rokenrola imao je brojne afere. Kao i mnoge druge rok zvezde tog vremena, ni Elvis nije bio poznat po vernosti. Mnoge njegove izabranice bile su učesnice izbora lepote iz Tenesija, ali ono što ih je gotovo sve povezivalo bila je – mladost. Bio je neodoljivo šarmantan i ubedljiv, ali, prema rečima onih koji su ga poznavali, često i vrlo manipulativan.

Opsednut mladim devojkama

Prve priče o Elvisovim kontaktima s tinejdžerkama datiraju još iz 1956. godine. Tada je, kao 21-godišnjak, pokušao da se zbliži sa četrnaestogodišnjom Džeki Rouland. Njenim roditeljima nije promaklo da su se njih dvoje osamili u prostoriji iza bine posle jednog njegovog nastupa. Kada je Elvis zatražio dozvolu da izvede Džeki u bar, njena majka mu je kratko odbrusila: „Moja mala devojčica je maloletna i ide kući sa mnom.“

Druga žena, Fransis Forbs, prisetila se da je kao trinaestogodišnjakinja često svraćala do Elvisove kuće.

„Tada me nije ni primećivao“, rekla je, „ali čim sam napunila četrnaest godina, odjednom se zainteresovao.“

Prema njenim rečima, četrnaesta godina je za Elvisa bila „magičan broj“.

Pozivao je Forbs i još dve devojčice iste dobi na tzv. „pidžama žurke“ u svojoj kući, gde im je pokazivao kako da nanose šminku, zadirkivao ih, golicao i ljubio. Vremenom je, kako tvrde izvori, od svog menadžera tražio da mu dovodi još mlađe devojke. Tokom jedne večeri, Elvis je, navodno, svlačio grupu devojaka, grlio ih i dodirivao, a zatim zaspao sa njima u naručju. Drugom prilikom ih je nagovorio da se bore u blatu, obučene samo u belo donje rublje.

„Bio je opsednut idejom vrlo mladih tinejdžerki. To nas je sve užasavalo“, ispričao je Lamar Fajk, dugogodišnji član Elvisovog okruženja.

Čak i posle razvoda od Prisile, njegov odnos prema devojkama nije se promenio. Kada je imao 39 godina, započeo je vezu sa Rikom Smit, četrnaestogodišnjom prijateljicom svog polubrata.

Natalie Vud i Sibil Šepard razotkrile njegovu pravu prirodu u krevetu

Glumica Sibil Šepard imala je kratku romansu sa Elvisom, ali je kasnije bez ustručavanja priznala da je seks bio — razočaranje. U knjizi "Elvis: A Southern Life" autor Vilijamson prenosi njene reči:

„Bio je divan ljubavnik i nežan, ali ne i onakav zavodnik kakvog sam očekivala.“

Sibil je sve pripisala Elvisovoj zavisnosti od lekova i tableta:

„Bilo mu je teško da bude prirodan muškarac“, rekla je iskreno.

U svojim memoarima iz 2000. godine, Šepard je otkrila da je ona učila Elvisa novim tehnikama u seksu, ali da više nije mogla da podnese njegovu sve veću upotrebu lekova.

I slavna glumica Natali Vud, zvezda filma „Buntovnik bez razloga“, imala je sličnu priču. Nakon samo tri minuta provedenih sa Elvisom u spavaćoj sobi, izjurila je besna i pitala njegovu pratnju:

„Šta nije u redu s vašim šefom? Samo me pipka, a ništa se ne dešava! Mislila sam da je kralj kreveta, ali izgleda da ne želi ništa sa mnom“.

Kasnije je svojoj sestri rekla:

„Može on lepo da peva, ali drugo baš i ne zna.“

Pucao na verenicu i kontrolisao svaki njen pokret

Još uznemirujuće su priče o njegovoj poslednjoj verenici, Džindžer Olden, tada dvadesetogodišnjoj misici iz Tenesija. Elvis je imao 41 godinu kada su započeli vezu, ali ju je navodno upoznao mnogo ranije — dok je ona imala svega pet godina, preko njenog oca koji je radio u vojnoj službi za odnose s javnošću.

Džindžer i njena sestra Teri, takođe lepotica s izbora, bile su pozvane u Grejslend kao potencijalne partnerke slavnog pevača. Ipak, Elvis se odlučio za Džindžer, dok je Teri izgubila njegovu naklonost nakon što ga je pobedila u obaranju ruke.

Njihova veza bila je burna i ispunjena sukobima. Elvis je prema svedočenjima bio posesivan i nasilan. Jednom prilikom, nakon svađe, ispalio je nekoliko hitaca iz pištolja iznad njenog automobila dok je pokušavala da ode. U drugom navratu, naredio je svom pomoćniku da ispusti vazduh iz njenih guma, kako ne bi mogla da napusti imanje, a zatim joj je zapretio da će je zaključati unutar kapija Grejslenda.

Davao Prisili amfetamine kako bi ostajala budna za njegove noćne „igre“

Elvis i njegova supruga Prisila Prisli često su, kako je kasnije otkrila, praktikovali uloge i fantazije u krevetu. Međutim, stvari su znale da odu i mnogo dalje od igre.

Prema Prisilinom svedočenju i izjavama ljudi iz njihovog okruženja, Elvis je ponekad uključivao i druge žene u njihove intimne odnose:

„Ponekad bi u spavaću sobu doveo drugu devojku i tražio da nas dve glumimo da vodimo ljubav, dok bi on posmatrao, snimao i povremeno se pridruživao.“

Kako bi ostajala budna tokom njegovih dugih noćnih seansi, Elvis joj je davao amfetamine, lekove na koje je i sam bio zavisan. Koristili su Polaroid kameru da beleže svoje seksualne avanture, a fotografije je Elvis čuvao u srebrnom koferu, koji je Prisila dobila tek nakon njegove smrti.

Nasilan kraj ljubavi sa Prisilom

Njihov brak, pun kontrasta, okončao se dramatično. Kada je Prisila skupila hrabrost da mu kaže da više nije zaljubljena u njega i da ima novog partnera — karate šampiona Majka Stouna — Elvis je reagovao besom i ljubomorom.

U svojim memoarima, Prisila je napisala:

„Zgrabio me je i na silu imao odnose sa mnom. Bilo je neprijatno i potpuno drugačije nego ikada ranije.“

Nakon toga joj je rekao:

„Eto, tako pravi muškarac vodi ljubav sa svojom ženom.“

Čuvari otkrili skandale iz Elvisove kuće

Godinama nakon što su izgubili posao, trojica Elvisovih nezadovoljnih telohranitelja odlučila su da progovore i objavila su knjigu pod naslovom „Elvis: What Happened?“ (Šta se zapravo dogodilo?). U njoj su otkrili niz šokantnih detalja o njegovom privatnom životu – od opasnih zabava do bizarnog nadgledanja gostiju.

Jedna od najšokantnijih priča odnosi se na sedamnaestogodišnju devojku koja je, prema njihovim tvrdnjama, prekomerno uzela lekove u Elvisovoj kući u Palm Springsu, nakon čega je pretrpela trajno oštećenje mozga. Ipak, iz lojalnosti prema pevaču, nikada ga nije tužila.

Drugi incident uključuje trenutak kada je Elvis, iznerviran jer mu je devojka prekinula partiju bilijara, bacio štap i udario je u grudi, prouzrokujući joj ozbiljne povrede.

Kako svedoče, Elvis je često priređivao raskalašne žurke, na kojima je bilo mnogo alkohola, muzike i seksa. U njegovoj kući, navodno, su se odvijali i odnosi među gostima i plesačicama, a ono što posebno uznemirava jeste tvrdnja da je ugradio dvostrana ogledala u kupatilima – kako bi posmatrao goste dok vode ljubav ili dok se žene presvlače.

Opsesija nevinim devojkama

Elvisova opsesija mladošću i nevinim devojkama bila je poznata, ali iza nje se, prema mnogima, krila duboka psihološka potreba – kontrola. Kada je upoznao Prisilu, imala je samo 14 godina. Iako su njegovi vojni saborci tvrdili da su je viđali kako odlazi u njegovu sobu i ostaje do ranih jutarnjih sati, Elvis nije želeo da ima seksualne odnose s njom u početku.

Prema biografiji „Elvis Presley: A Southern Life“, autor Džoel Vilijamson piše da je Elvis „vodio ljubav s Pricilom na sve moguće načine osim potpunog odnosa“. Kao da mu je, kako kaže autor, njena nevinost bila nešto što je želeo da poseduje i sačuva, kao deo svog identiteta i moći.

Tek nakon mnogo vremena i uz uporne nagovore Prisile, njihova veza je postala intimna.

Nakon trudnoće – potpuna emotivna i fizička udaljenost

Iako su Elvis i Priscila kasnije sklopili brak, on je od samog početka bio nestabilan. Ljudi iz njegovog okruženja tvrdili su da Elvis nikada nije želeo da se oženi, ali da je to učinio pod pritiskom menadžera i Prisilinih roditelja.

Njihova ćerka, Liza Mari Prisli, začeta je, prema rečima Lamar Fajka – člana Elvisove pratnje – „jer Elvis nije reagovao na vreme“. Iako su oboje obožavali svoju ćerku, njihova veza se potpuno raspala nakon njenog rođenja.

Elvis je tada, prema brojnim izvorima, odbio da spava s Prisilom, jer je trudnoća za njega predstavljala „dokaz“ da ona više nije nevina. Njegova idealizacija čistoće i mladosti pretvorila se u prepreku koja je razorila brak.

Kralj koji je voleo mnoge: pet žena u isto vreme

Dok je bio sa Prisilom, Elvis je, prema izveštajima biografa i ljudi iz njegovog okruženja, istovremeno viđao čak pet žena. Njegov prvi ozbiljan odnos bio je sa pevačicom Anitom Vud, koju je javnost smatrala njegovom dugogodišnjom devojkom.

Ipak, sve se promenilo kada je upoznao mladu Prisilu dok je služio vojni rok u Nemačkoj. Anita je čula razgovor u kojem je Elvis ocu rekao da je „rastrzan između dve žene“, pa je odlučila da ga napusti.

Kasnije, tokom braka, Elvis je započeo aferu sa glumicom En-Margret Olson, svojom partnerkom iz filma „Viva Las Vegas“. Kada je Priscila saznala, bacila je vazu o zid, a zatim počela da menja frizuru i stil kako bi ličila na En-Margret, u pokušaju da povrati Elvisovu pažnju.

Možda nije bio onoliko strastven koliko je delovao u javnosti

Iako je Elvis širom sveta bio poznat po muzici, senzualnom pokretu kukovima i imidžu neodoljivog zavodnika, mnogi izvori tvrde da njegova stvarna intimnost nije uvek bila u skladu s tim. Iza kulisa, „kralj rokenrola“ navodno je bio više fokusiran na igru zavođenja nego na sam čin. Neki od njegovih bivših partnerki opisivali su ga kao „kralja predigre“ — muškarca koji je umeo da stvori napetost, da zavede i osvoji, ali često bez potpunog fizičkog odnosa. Taj kontrast između javne slike i privatnog života dodatno je produbljavao njegovu tajanstvenu, gotovo mitološku pojavu.

Neobično blizak odnos sa majkom

Elvisov odnos sa majkom, Glendis, bio je toliko intenzivan da su mnogi smatrali da je ostavio dubok trag na njegovo emotivno sazrevanje. Od samog rođenja, njihov odnos je bio obeležen tragedijom — Elvisov brat blizanac, Džesi, rođen je mrtav. Nakon tog gubitka, Glendis se potpuno posvetila jedinom preživelom sinu, vezujući se za njega gotovo opsesivno.

Majka i sin razvili su sopstveni tajni jezik koji su koristili i kada je Elvis već bio odrastao. U njemu su postojali izrazi poput „iddytream“ za sladoled i „butch“ za mleko — male šifre koje su svedočile o njihovoj neuobičajeno bliskoj povezanosti.

Kada je Glendis preminula od hepatitisa u 46. godini, Elvis je imao samo 23. Njegova reakcija bila je potresna i duboko emotivna — svedoci tvrde da je bio toliko očajan da je pokušao da skoči u njen grob tokom sahrane. Taj gubitak, kažu biografi, ostavio je neizbrisiv trag na njegovoj psihi i pratio ga do kraja života.

(Stil)

BONUS VIDEO: