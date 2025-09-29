"VERUJEM DA ĆE DARKO SADA BITI OPREZNIJI": Slađa Alegro se potresla zbog Lazićevog udesa

Slađa Alegro se nada da će Darko sada opreznije da se ponaša u saobraćaju

Pevačica Slađa Alegro prokomentarisala je udes kolege Darka Lazića, koji je bio samo još jedan u nizu, te je otkrila da bi trebalo više računa da povede o tome kako se ponaša u saobraćaju. Naime, Slađa se nada da će Darko sada obreznije da se ponaša u saobraćaju, jer neprilagođenom vožnjom ne ugrožava sebe, već i druge.

- Videla sam šta se Darku desilo i tako nešto nikome ne bih poželela. Svako normalan bi rekao da se to više ne dešava.

- Nije na meni da komentarišem to ko je kriv, ima ko će time da se bavi. Ne bih volela da se Darku desi bilo šta, može tako da se ugrozi i on, ali i svi drugi. Ne bih volela da se ovo više ponovi što zbog dece, što zbog drugih, tako da verujem da će Darko biti oprezniji nadalje - poručila je Slađa kolegi.

U kolima tokom udesa bila i Katarina

Inače, pevač je pre nekoliko večeri imao udes, a u tom trenutku sa njim u automobilu se nalazila njegova supruga Katarina koja je prošla bolje nego on.

Darko ima povrede glave, a Kaća je prošla sa lakšim povredama, a nakon nesreće on se oglasio i rekao da će i dalje voziti jer ne smatra sebe krivim za saobraćajku.

