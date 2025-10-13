Oglas
VIKTORIJA BEKAM OBJASNILA ZBOG ČEGA JE UKLONILA SILIKONE: "Nisam znala ko sam"

Viktorija Bekam deli pravi razlog zbog kog je uklonila implantate u grudima

Foto: Profimedia
Viktorija Bekam otvoreno govori o pravom razlogu zbog kojeg je uklonila implantate u grudima.

Nekadašnja pevačica, a sada uspešna modna dizajnerka, nedavno je podelila da je odluka o uklanjanju implantata, koje je stavila 90-ih, doneta zbog saveta koji je dobila od svog prijatelja i kolege dizajnera Rolana Murea.

- To je proizašlo iz potrebe da me shvate ozbiljnije i da nisam znala ko sam - rekla je Viktorija za The Sun.

- Roland me je ohrabrio da jednostavno budem ja - da ne osećam da moram biti ta osoba. Da se ​​jednostavno smirim. Definitivno je rad sa Rolandom to učinio. On je tako sjajan i ne bih imala karijeru da nije bilo njega.

Dizajnerka koja sa suprugom Dejvidom Bekamom deli četvoro dece: Bruklina (26), Romea (23), Kruza (20) i Harper (14) kaže da je nakon raspada grupe "Spajs Grls" dugo pokušavala da ponovo shvati ko je. 

- Provela sam toliko vremena nakon tražeći svoju svrhu i nisam znala šta je to. Bilo je mnogo ekstenzija za kosu, uskih topova i veštačkog tena, iako i dalje nosim veštački ten.

Iako se sa žaljenjem osvrće na neke od svojih ranijih modnih izbora, Viktorija i dalje kaže da ceni uspomene koje je stekla iz tih trenutaka. Sa setom se osvrnula na ta vremena u svom novom Netfliksovom dokumentarcu, Viktorija Bekam.

