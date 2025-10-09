VIKTORIJA BEKAM PROGOVORILA O POREMEĆAJU U ISHRANI I KAKO JOJ JE DEJVID POMOGAO U SVEMU: Ispovest kakvu nismo očekivali

Viktorija Bekam otvoreno priznala da je godinama patila od poremećaja u ishrani, koji je skrivala čak od porodice

Viktorija Bekam otkrila je da je godinama patila od poremećaja u ishrani, koji je uspešno skrivala čak i od svoje najbliže porodice - zahvaljujući tome što je, kako kaže, "postala veoma dobra u laganju".

U iščekivanom Netfliks dokumentarcu "Viktorija Bekam", bivša članica grupe Spice Girls otvoreno govori o tome kako joj se nije dopadalo ono što je videla u ogledalu, pa je počela da strogo kontroliše svoju težinu - na "neverovatno nezdrav način".

Modna dizajnerka, danas 51-godišnja Poš Spajs, prvi put je iskreno govorila o bolnim iskustvima sa sramoćenjem zbog izgleda, koja datiraju još iz tinejdžerskih dana kada je pohađala pozorišnu školu. Čak ni roditeljima Toniju i Džeki nikada nije rekla istinu.

"Zaista sam počela da sumnjam u sebe i nisam se volela. Dopustila sam da me to pojede i više nisam znala šta zapravo vidim kada pogledam u ogledalo. Da li sam debela? Da li sam mršava? Nisam znala - izgubite svaki osećaj za realnost.

Bila sam strašno kritična prema sebi. Nisam volela ono što vidim. Prošla sam sve - od "punačke Poš" ("Porky Spice") do "mršave Poš". Bilo je svega i to je teško. Nisam mogla da kontrolišem šta se piše o meni i koje slike se objavljuju, pa sam želela da bar nešto držim pod svojom kontrolom. Odeću i težinu. A težinu sam kontrolisala na krajnje nezdrav način.

Kada imate poremećaj u ishrani, postanete vrlo vešti u laganju. Nikada nisam bila iskrena o tome sa roditeljima. Nikada o tome nisam javno govorila, a to vas zaista obeleži. Kada vam stalno govore da niste dovoljno dobri, to ostaje sa vama celog života", priznala je Viktorija.

Televizijsko vaganje i sramoćenje

U dokumentarcu se prisetila i ponižavajućeg trenutka kada ju je voditelj Kris Evans uživo na televiziji (emisija TFI Friday na Channel 4) naterao da stane na vagu kako bi proverio da li je smršala nakon porođaja sa najstarijim sinom Bruklinom 1999. godine.

Iako je tada bila nasmejana, danas priznaje koliko ju je to pogodilo kao mladu, 25-godišnju majku:

"Izmerili su me na nacionalnoj televiziji. ‘Hajde na vagu, jesi li izgubila kilograme?’ - smejali smo se, pravili šale, ali bila sam baš mlada. I to boli", kaže ona.

Kritike još iz školskih dana

NJene nesigurnosti počele su još kad je bila tinejdžerka, kada je upisala Laine Theatre School u Epsomu, školovanje koje su joj roditelji omogućili podizanjem hipoteke na porodičnu kuću. Iako je mnogo radila, nije bila najbolja ni u plesu ni u pevanju, a i izgledala je drugačije od ostalih devojaka.

"Izgledala sam drugačije od većine devojaka i upravo tada su počele da stižu brojne kritike na račun mog izgleda i težine", prisetila se Viktorija. Direktor škole joj je jednom prilikom poručio da će na kraju predstave "biti spuštena s pozornice iz pozadine", jer, kako je rekao, "ne izgleda dovoljno atraktivno kao ostale učenice".

NJena majka Džeki dodaje: "Rekli su joj - 'previše si punačka, bićeš pozadi'. To je bila glupa i bolna izjava, ali sigurno ju je pogodila."

Poslovni brodolom i pomoć Dejvida

Dokumentarac takođe pokazuje kako je Viktorija prolazila kroz najteže trenutke svoje modne karijere. U godinama nakon što je 2008. pokrenula sopstveni brend, posao je zapao u duboke finansijske probleme, a njen suprug Dejvid Bekam više puta je morao da je spašava novčano.

"Ovaj posao je meni sve, to sam ja. A put je bio paklen. Zamalo sam izgubila sve, to je bilo mračno, mračno vreme", rekla je.

Dejvid je iskreno priznao koliko mu je bilo teško kada je supruga morala da mu traži finansijsku pomoć:

"Sedeli smo i gledali koliko sam uložio. Deo tog razgovora mi je slomio srce jer je Viktorija ponosna žena. Kada smo se upoznali, ona je bila bogatija od mene - ona je kupila našu prvu kuću. A onda je morala da dođe i kaže 'treba mi još novca, firmi treba pomoć'. To je bilo teško za oboje", rekao je Bekam.

Viktorija dodaje: "Cela kuća mi se rušila. Gubila sam posao, bila sam očajna, stidela sam se, ali to su bile činjenice. Nisam imala kontrolu, osećala sam se kao da tonem u živo blato."

Od Spice Girls do modne dizajnerke

Dokumentarac prati Viktorijin put do Pariške nedelje mode u septembru 2024. godine - njenog najvećeg modnog događaja do sada. Publika će videti kako se bivša pop zvezda iz benda Spice Girls pretvorila u suprugu fudbalera, a potom i uspešnu dizajnerku.

Otvoreno govori i o periodu kada su Spice Girls prestale sa radom 2000. godine. Iako je bila u braku sa Dejvidom i imala bebu, osetila je veliku prazninu.

"Jednog dana širim poruku 'girl power', a već sledećeg sam supruga, u stanu u Mančesteru, daleko od prijatelja i porodice. Bilo je usamljeno. Imala sam predivan brak i dete, ali tempo života se naglo usporio. Pitala sam se: da li će iko ikada poželeti da me ponovo angažuje?", prisetila se.

Prelomni trenutak - Baden Baden 2006. godine

Viktorija je takođe govorila o Svetskom prvenstvu 2006. godine i boravku u nemačkom gradiću Baden-Baden, gde su ona i druge supruge fudbalera (među njima Šeril Tvidi i Kolin Runi) bile u centru pažnje zbog glamuroznog života.

"To je bio trenutak jasnoće za mene. Tada sam odlučila da ću ostvariti svoj san i pokrenuti modnu kuću. U Baden-Badenu sam 'zakopala' te silikone i pojednostavila se. Rekla sam sebi: ako ikada opet dobijem priliku - neću je propustiti."

Dokumentarac "Viktorija Bekham" dostupan je na Netfliksu od 9. oktobra. Na premijeri u Londonu Viktorija je blistala u elegantnoj beloj kombinaciji, dok su je suprug Dejvid i deca podržavali iz prvih redova.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: