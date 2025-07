VOLELA STALONEA I ŠVARCENEGERA, DANAS UŽIVA U LJUBAVI SA 15 GODINA MLAĐIM: Rodila dete u 54. godini, jedna odluka joj je spasila život!

Danska glumica Brigit Nilsen prođena je 15. jula 1963. godine.

Brigit Nilsen se, početkom osamdesetih, bavila manekenstvom i nekoliko puta se pojavila u časopisu Playboy. Na naslovnoj strani ovog muškog mahazina našla se 1987.

Čim se pojavila, lepotom je osvojila svet, ali i srca brojnih slavnih zavodnika, a zbog visine i izgleda, mediji su joj dodelili nadimak – Amazonka.

Karijera Brigit Nilsen

Glumačku karijeru započela je 1985. godine u filmu „Crvena Sonja“, a nakon toga su usledile uloge u ostvarenjima kao šro su „Roki“, „Kobra“, „Policajac sa Beverli Hilsa 2“, „Domino“ i drugim.

Osim manekenstvom i glumom, bavi se i muzikom i pisanjem.

Muzikom je počela da se bavi 1987. godine. Iste godine, izdala je prvi album „Every Body Tells a Story“ i snimila duet sa Falcom – „Body Next to Body“, koji je postao hit u Nemačkoj i Austriji. Drugi album, „I’m the One… Nobody Else“, objavila je 1992. godine.

Pod pseudonimom Gitta objavila je pesmu „No More Turning Back“, koja je postigla uspeh u Evropi. Kasnije je snimila i numere „Tic Toc“ (2001) i „You’re No Lady“ (2002) sa Ru Paulom.

Pojavila se i u spotovima Majkla Džeksona („Liberian Girl“, 1989) i benda Korn („Make Me Bad“, 2000).

NJen autobiografski roman „Gitte Nielsen – Du har kun ét liv – sådan fandt jeg tilbage til mig selv“ (2009) bio je bestseler u Danskoj, a preveden je i na engleski kao „You Only Get One Life“ (2011).

Estetske korekcije

Oprobala se i u voditeljstvu, vodeći brojne italijanske emisije, uključujući Sanremo Festival (1992) i razne rijalitije. Godine 2008, snimala je rijaliti o estetskoj hirurgiji.

Naime, u emisiji „Od starog ka novom: Brigit Nilsen u klinici za poznate“, otkrila je sve detalje o svojim intervencijama – od toga da ide na liposukciju butina, do tretmana botoksom i smanjenja grudi.

„Znam da sam prva ženska slavna ličnost na svetu koja je dozvolila da bude snimana tokom operacija u sali. Znam da time rušim tabu. Ali, sigurna sam da će to izazvati novu raspravu. Vreme je da se stvari promene. Osećam se kao da imam 30 i želim da tako i izgledam“, istakla je ona tom prilikom.

Kako je istakla, njen krajnji cilj bio je da se ponovo skine za Playboy, 20 godina nakon što se prvi put pojavila na naslovnoj strani tog magazina.

Od 2015. godine, vodila je sopstveni tok-šou Gitte Talks na danskoj televiziji Kanal 4, a od 2016, emisiju o upoznavanju „Wirt sucht Liebe“ na nemačkom RTL II.

LJubavni život

U „Crvenoj Sonji“ glumila je sa slavnim Arnoldom Švarcenegerom, a u „Rokiju“ sa Silvesterom Staloneom. Ni jedan ni drugi nisu ostali imuni na njenu lepotu.

Kako je sama Brigit priznala, sa Švarcenegerom je imala aferu na snimanju „Crvene Sonje“, iako je on tada bio u vezi sa Marijom Šrajver, kojom se kasnije i oženio.

„Osećala sam se kao da sam mu jedina. Onda sam shvatila da je sa Marijom i osetila sam se prevareno. Možda se ne bih upuštala u to da mi je na početku rekao: ‘Oženiću se Marijom i to je veoma ozbiljno’“, istakla je glumica svojevremeno.

Od Stalonea je, na snimanju „Rokija“, dobila verenički prsten, venčali su se, ali su u braku bili svega dve godine.

NJihova ljubavna priča počela je još dok je Stalone bio oženjen, a upoznali su se u jednom hotelu. Brigut je tada Staloneu ostavila poruku na ceduljici.

„Moje ime je Brigit Nilsen… Stvarno bih volela da te upoznam. Ovo je moj broj“, poručila mu je, a on joj je poslao odgovor da moraju da se upoznaju bolje.

Venčali su se odmah posle njegovog razvoda, kad je Stalone imao 39 godina, a ona samo 22 godine. Venčanje su organizovali u kući Staloneovog prijatelja i poznatog producenta Irvina Vinklera na Beverli Hilsu, a čitave večeri su plesali i, kako se Vinkler seća, „bili veoma zaljubljeni“.

Razvod je usledio 1987. godine. Kasnije je glumica priznala da se dosta dvoumila pre nego što se udala za Silvestera.

„Sećam se da sam razmišljala: ‘Ovo je prerano, ovo nije u redu’. A svi oko mene su govorili: ‘Pa, ko se ne bi udao za Rokija?'“

Brak sa glumcem bio joj je drugi po redu, budući da je ranije godinu dana bila udata za Kaspera Vindinga.

Nakon kraha drugog braka, sreću je potražila u naručju glumca Šona Pena, a onda se 1990. godine udala za Sebastijana Kouplenda.

I ovaj brak potrajao je dve godine, a onda je upoznala Raula Majera i sa njim u braku provela 12 godina.

Mada je delovalo da je kraj njega konačno pronašla svoju sreću, usletio je razvod, a samo godinu dana kasnije, tačnije 2006. godine, Brigit je sudbonosno „da“ rekla 15 godine mlađem Matiji Desiju sa kojim je i danas.

Nakon višegodišnje borbe – rodila je ćerku

Sa Raulom Majerom dobila je sinove Raula Ajertona i Daglasa Arona, a onda je u 55. godini života sa Desijem dobila i ćerkicu Fridu.

Glumica je godinama pokušavala ponovo da zatrudni, a lekari su joj davali nadu od svega tri, četiri odsto. Ipak, Brigit je uspela da zatrudni i rodila je zdravu devojčicu.

„Ovo je jedna veoma skupa igra u kojoj možda dobijate, a možda i ne. Mnogo lekova, hormona, mnogo patnje… da bi vas neko na kraju nazvao i rekao vam: ‘Žao nam je, niste trudni’. Nisam imala puno jajnih ćelija, ali bilo ih je dovoljno. Nikad nisam mislila da ću se nakon 42. godine odlučiti na trudnoću. Bilo je mnogo razočarenja. Iako ste realni jer znate koliko imate godina i da su sve šanse protiv vas ― ipak ne odustajte“, rekla je glumica jednom prilikom.

Ona je istakla i da se suočavala sa mnogim negativnim komentarima, budući da je, prema mišljenju mnogih, ćerkicu rodila prekasno.

„Na društvenim mrežama će vam 95 posto ljudi čestitati i na detetu i na rođendanu i biće srećni jer ste vi srećni. Ali. uvek ima i onih koji će napisati: ‘Kako se usuđuješ da rodiš dete, ti si baba, umrećeš pre nego što ti dete poraste’“, ispričala je ona.

Istakla je i da je upravo ćerkica Frida ostvarenje njene velike želje.

„Ovu devojčicu čekala sam 10 godina. Ona je doslovno čudo i želim da poručim svim ženama da nikada ne odustaju. To je zapravo poruka i muškarcima i ženama, jer život je neverovatan. Neko mora da dobije na lotou jednom, a ja osećam da sam dobila na lutriji sa svojom devojčicom“, rekla je nakon Fridinog rođenja.

Ipak, iako je više ne viđamo često na televiziji, ona se posvetila majčinstvu i uživa sa svojom porodicom, a veoma je aktivna i na društvenim mrežama gde neretko deli fotografije sa suprugom i decom.

Problemi sa alkoholom

Brigit se 2007. godine prijavila na rehabilitaciju u Los Anđelesu. Nakon lečenja, rekla je da se oseća kao da je ponovo rođena, a potom je u emisiji „Celebrity Rehab“ govorila o svojoj zavisnosti od alkohola.

„Osećam se kao novorođena osoba… Donela sam odluku o novom životu. Nije bilo lako, ali definitivno je bilo vreme“, rekla je Nilsenova.

Tada je prestala i da puši i posvetila se zdravom načinu života.

Kasnije je otvoreno govorila o tome kako je borba sa alkoholizmom uticala na njeno roditeljstvo.

„Bila sam loša majka u nekim trenucima – kada izabereš bocu umesto svoje dece, ti si loša majka. Ali, ja volim svoju decu i uvek je postojala jaka povezanost među nama“, rekla je ona za People jednom prilikom i dodala:

„Bila sam puna nežnosti i pažnje. Nažalost, videli su me i u lošem izdanju. Ali, deca su divna – oni su najbezuslovnija i najviše opraštajuća bića.“

Srećom izbegla tragediju

Brigit je samo pukom srećom izbegla tragediju i oktobru 2001. godine. Naime, trebalo je da se tada ukrca na let iz Milana za Kopenhagen, ali je putovanje morala da otkaže zbog snimanja jedne emisije.

Avion kojim je trebalo da putuje tog dana se srušio nakon što se sudario sa jednim manjim avionom na aerodromu Linate u Milanu.

Poginuli su svi putnici i članovi posade.

Govori nekoliko jezika i borac je za prava životinja

Pored maternjeg danskog, Brigit tečno govori i engleski, nemački i italijanski jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Glumica se 2013. godine, pojavila u kampanji organizacije PETA protiv nošenja krzna. Kampanja je odjeknula širom Evrope, a Nilsenova se ponosno predstavila kao osoba koja čvrsto stoji protiv zlostavljanja životinja.

U 2014, otišla je korak dalje — obratila se ministru odbrane Danske, u ime organizacije PETA, sa zahtevom da se prekine praksa ubijanja i ranjavanja životinja u vojnim vežbama za obuku medicinskog osoblja u ratnim uslovima.

Brigit je oduvek bila ljubitelj pasa, a posebno se posvetila udomljavanju napuštenih životinja.

(Nova)